Bad Bunny justifica por qué tiró el móvil de una fan al mar en la canción 'Nadie sabe'

El lápiz de Bad Bunny debió echar humo al escribir Nadie Sabe, la canción con la que abre su disco Nadie Lo Que Va A Pasar Mañana, su quinto álbum de estudio lanzado este viernes 13 de octubre.

El cantante puertorriqueño, que anunció por sorpresa esta misma semana el lanzamiento de su nuevo trabajo, aborda en esta canción de más de seis minutos cómo es su verdadera vida como artista y se sincera sobre una existencia "triste y perdida".

"Nadie sabe, no, lo que se siente, ey | Sentirse solo con cien mil pеrsona' al frente | Que dе ti hable toda la gente | Sin saber un bicho, sin conocerte | Y hasta te deseen la muerte", canta al inicio de esta extensa reflexión sobre una carrera en la que no todo son hordas de fans, y ni siquiera lo son quienes dicen serlo.

"La gente tiene que dejar de ser tan estúpida y pensar

Que conocen la vida de los famoso'

Wow, qué muchos podcast, qué mucho baboso

Hoy me levanté aborrecío' como Laura Bozzo

Con gana' 'e dispararle a alguien encima de una pista

Hace tiempo no veo a mi terapista

Quizá por eso es que tengo la mente bizca

Este disco no es pa' ser tocado, ni un billón de vista'

Es pa' que mis fans reales estén contento'

Aunque yo por dentro no me sienta al 100%"

El cantante se abre en canal en cada línea de Nadie sabe y asegura que, pese a los miles de premios, no siente que esta sea una buena época. Bad Bunny, que a finales de 2022 dijo que iba a separarse de la música para cuidarse física y mentalmente, canta sobre esta situación en su canción: "Estás equivoca'o si crees que estoy en mi momento | Eso no ha llega'o, demasia'o enfoca'o".

Y, a pesar de esos éxitos y esos fans, Bad Bunny también es consciente de que hay muchos que desean su fracaso —Hay mucha gente deseando que me vaya mal | Tristemente a esa gente le toca mamar— y menciona un episodio reciente con una fan por el que fue duramente criticado.

A la salida de un local de República Dominicana, fue asaltado por una seguidora que quiso hacerse una selfie con él sin pedirle permiso y sin pensar que podía estar invadiendo su espacio privado.

"No eres mi verdadero fan, por eso tiré el celular”, le dice a la chica a la arrebató el móvil de las manos para lanzarlo al mar y evitar que así le hiciese una foto. Ella es diferente a otros seguidores, a los que mencionaba de una estrofa previa de la canción, a los verdaderos fans: "A los reale' por siempre los voy amar".

La letra de 'Nadie sabe' de Bad Bunny

[Verso]

Ey

Dicen que el mundo va a acabarse, ojalá que sea pronto

A veces picheo y me hago el tonto

¿Quién puñeta' dijo que yo quiero ser ejemplo?

To' lo bueno que hago, lo hago porque lo siento

Y está cabrón, wow, ya voy pa' treinta

Rolex y AP yo no sé pa' qué

Si el tiempo pasa y no me doy ni cuenta

Haciendo chavo' mientra' tú comenta'

Pero nadie sabe, no, lo que se siente, ey

Sentirse solo con cien mil pеrsona' al frente

Que dе ti hable toda la gente

Sin saber un bicho, sin conocerte

Y hasta te deseen la muerte

Pero yo no, yo les deseo buena suerte, sí, ajá

Ey, la gente tiene que dejar de ser tan estúpida y pensar

Que conocen la vida de los famoso'

Wow, qué muchos podcast, qué mucho baboso

Hoy me levanté aborrecío' como Laura Bozzo

Con gana' 'e dispararle a alguien encima de una pista

Hace tiempo no veo a mi terapista

Quizá por eso es que tengo la mente bizca

Este disco no es pa' ser tocado, ni un billón de vista'

Es pa' que mis fans reales estén contento'

Aunque yo por dentro no me sienta al 100%

Es pa' que me cancelen y me odien

Alce la mano el que quiera ir pa' uno 'e mis concierto'

Vendí el Bugatti porque lo sentía lento, y

Porque los mío' no caben en un asiento

Yo la saqué del parque del primer intento

Estás equivoca'o si crees que estoy en mi momento

Eso no ha llega'o, demasia'o enfoca'o

Tú no conoce' a Bad Bunny, tú solo te has retrata'o, ey

Soy el caballo ganador, voy alante por veinte cuerpo'

Ey, ey

Y sin decir mi nombre tú conoces mi vo'

Dime quién era el mejor que yo, se me olvidó

Desde que yo estoy e' un orgullo ser el do'

El que nunca se quitó, pues nunca perdió

No me eche' la culpa, échasela a Dio'

Sí, que Él fue el que el don me dio

De hacerlo fácil, je, de hacerlo ver muy fácil, ey

Y es verdad, no soy trapero, ni reggaetonero

Yo soy la estrella más grande en el mundo entero

To's quieren ser número uno, no entiendo el esmero

Si quieres te lo doy, cabrón, yo ni lo quiero

Yo he perdido amore', he perdido dinero

Por mi mejor defecto: ser muy sincero

Pero no pierdo la fe ni las ganas de matarlo'

No es decir que eres real, es demostrarlo

No es decir "soy el mejor", hay que probarlo

No es hacer dinero, mi amor, es multiplicarlo

No me llamen, 'toy corriendo moto en Montecarlo

Porque el dinero se hizo pa' gastarlo, sí

Y la black card no da decline

A ti te escriben to', ustede' siempre han sido AI

Si en WhatsApp hablamo' 'e los mejore' old time

Te sacamo' del group chat, te dejamo' offline

Aprovecho el tiempo haciendo historia' y ustede' haciendo storytime, je

Ya no estoy en mi peak, ahora estoy en mi prime

Por eso están rezando 'e que me estrelle, Ayrton Senna

Soy una obra de arte, Mona Lisa, Última Cena

Te va a dar diabete'

Si Sugar 'tá en la loma, tú te baja' en la novena

Yo mismo me impresiono, como Randy Arozarena

Bad Bunny salió, pongan sus disco' en cuarentena

Sonando en to' lao', secuestramo' las antena'

Yo soy del Caribe, meterle cabrón a mí me corre por las vena'

Arroyo 2004 en Atena'

El calentón está que arde

Mi flow se lo debo a Dio' y a Tego Calde

Wow, qué mucho yo chingué en la suite del Vander

Creo que maduré, espero que no sea tarde

A mí no me exija', Bad Bunny no e' alcalde

No me des tu número, yo nunca vo'a llamarte

Dejen de comparar, saben que soy aparte

Disfruten y ya, cada cual hizo su parte, sí

Yo no soy Daddy Yankee, yo no soy Don Omar

Yo soy Bad Bunny, mamabicho, yo no soy normal

Hay mucha gente deseando que me vaya mal

Tristemente a esa gente le toca mamar

Tú no ere' mi fan real, por eso te tiré el celular

A los reale' por siempre los voy amar

Que hable to' el cabrón que quiera hablar

El que no sabe el cuento siempre lo quiere contar

Las termino con la "L", con la "R" suenan mal

Sin cojone' me tiene la fama, nunca vo'a cambiar

Yo puedo mudarme de PR

Pero PR nunca de mi alma nunca se podrá mudar

[Interludio]

Yo sé que no soy perfecto, y tampoco quiero serlo

Me gusta ser como soy, a veces bueno, a veces malo

Y de ahora en adelante, todas las decisione' de mi vida las voy a hacer pensando en mí y solamente en mí porque al final nunca va' a poder complacerlo' a todo'

Siempre alguien te va a amar y siempre alguien te va a odiar

[Outro]

Nadie sabe lo que va a pasar mañana

Lo que va a pasar mañana

Nadie sabe lo que va a pasar mañana

Lo que va a pasar mañana

Por eso lo hago hoy, oh, oh-oh-oh

Oh, oh, oh (Oh-oh, oh, oh)