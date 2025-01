Bad Bunny menciona a Rosalía en 'Voy a llevarte pa PR', canción de su nuevo disco 'Debí tirar más fotos'

Bad Bunny y Rosalía no son desconocidos entre ellos. En 2020, el puertorriqueño y la española unieron sus voces para colaborar en la canción La noche de anoche, un éxito instantáneo que reúne más de 600 mil visualizaciones en YouTube.

En aquel tema, Bad Bunny y Rosalía se pusieron sentimentales con un videoclip donde casi rozan sus labios en señal de complicidad y con una letra muy sensual. "Porque la noche de anoche fue / Algo que yo no puedo explicar / Eso era dando y dándole sin parar / Tú encima de mí, yo encima de ti", cantan en el estribillo.

Y más allá de la música, parece que a los dos cantantes les une una amistad. Así lo demostraron, por ejemplo, en marzo de 2024, cuando Rosalía salió a bailar en un concierto de Bad Bunny en Los Ángeles con motivo de su gira Most Wanted Tour.

Ahora, sus nombres vuelven a unirse por el lanzamiento del nuevo álbum del cantante, Debí tirar más fotos, un trabajo dedicado a "todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en el mundo entero" que incluye 17 nuevas composiciones.

En una de las canciones del disco, Voy a llevarte pa PR, Bad Bunny menciona a la artista española en uno de sus versos: "Yo no pierdo tiempo, yo las cambio como Rosalía". ¿Y qué significa? Por el contexto de la letra, parece que el puertorriqueño se refiere a que se olvida rápido de sus ex para buscar el amor en otra parte, algo que también haría Rosalía, según canta.

¿Bad Bunny hace un guiño a Rauw Alejandro?

Según han señalado varios usuarios en redes sociales, Voy a llevarte pa PR podría ser una respuesta a Vampiros, una de las canciones que Rosalía y Rauw Alejandro estrenaron cuando aún eran pareja.

En su nueva letra, Bad Bunny dice: "Que bailen toa' las gata', nos fuimo' al garete / 'Tás escuchando al que más le mete". Mientras, Vampiros (2023) dice: "Tú sabes que esta noche nos fuimos al garete, eh / Tú eres el más que le mete".

Esto podría ser un guiño de Bad Bunny al también puertorriqueño Rauw Alejandro, no solo por la coincidencia de palabras en las composiciones, sino también por la mención explícita a Rosalía en Voy a llevarte pa PR.

Lista de canciones de 'Debí tirar más fotos', el nuevo álbum de Bad Bunny

Nuevayol

Voy a llevarte pa PR

Baile inolvidable

Perfumito nuevo ft. Rainao

ft. Rainao Weltita ft. Chuwi

ft. Chuwi Veldá ft. Dei V, Omar Courtz

ft. Dei V, Omar Courtz El club

Ketu tecré

Bokete

Kloufrens

Turista

Café con ron ft. Pioneros de la cresta

ft. Pioneros de la cresta Pitorro de coco

Lo que le pasó a Hawáii

Eoo

DTMF

La mudanza

Letra completa de 'Voy a llevarte pa PR', la canción de Bad Bunny con mención a Rosalía

Acho, PR es otra cosa

Yo la conocí en Miami, en Brickell

Ella sabe que aquí hay ticket

Quiere que yo se la aplique

Que pa' casa la trafique

---

Vo'a llevarte pa' PR, mami, pa' que vea' cómo es que se perrea

Tráete a tu amiga si te gusta la idea, dile que esta noche vamo' a janguear

Qué rico la vamo' a pasar

Aquí nadie se va a casar, pero tú te va' a querer quedar (Ey, ey)

---

Aprovecha, quе estoy soltero (Ay), single

Míramе mal si quiere' que te singue

Te vo'a llevar pa' PR to' el finde

Despué' de mí va' a borrar Tinder

Y estoy suelto, mami, estoy suelto

Mírame ahora, perreando un experto

Estoy suelto, mami, estoy suelto, ey, ey, ey

Hoy la calle está prendida, hookah, pastilla molida

Yo no pierdo tiempo, yo las cambio como Rosalía

La que me mira a los ojo' por cinco segundo ya yo sé que es mía

¿Dónde están las mala'? Que son bienvenida'

'Toy puesto pa'l lío, dime si tú lía'

Tus amiga' y to' el corillo 'tán bien rica', pero ese culo tuyo, wow, sobresalía

Salimo' de la disco y estaba de día

Obviamente salí con la que quería, ey

Que viva la putería

Dale pa'trá', pa'trá', tan-tan, chulería, ey

Dime si te va' a montar, pa' la isla tengo el portal

Bien borracho' los tre', baby, a las do' me las vo'a llevar

Oh, oh, me quiere besar, ja, yo que la puse mal

Tírate fotito' ahora porque ahorita te vo'a despeinar

Yeah-eh-eh-eh-eh

---

---

Vo'a llevarte pa' PR, mami, pa' que vea' cómo es que se perrea

Tráete a tu amiga si te gusta la idea, dile que esta noche vamo' a janguear

Qué rico la vamo' a pasar

Aquí nadie se va a casar, pero tú te va' a querer quedar, yeah

---

Yeah, sí, sí

Esto es PR, mami

Aquí nací yo y el reggaetón, pa' que sepa'

Ey, ey, ey

Voy cazando y muero perreando

Voy cazando y muero perreando

Voy cazando y muero perreando

Que bailen toa' las gata', nos fuimo' al garete

'Tás escuchando al que más le mete

Dale, mami, suéltate el grillete

Ponte en cuatro, que te vo'a dar fuete

Ponte en cuatro, que te vo'a dar fue—

---

