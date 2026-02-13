Bad Gyal se une a Checho Corleone con puro reguetón en la canción 'Choque'

Bad Gyal nos hará perrear hasta el suelo con Choque, una colaboración junto a Checho Corleone que presenta su próximo disco Más cara.

La catalana y el exmiembro del dúo Plan B conectan de forma directa con las raíces del reguetón que marcaron el crecimiento musical de la artista.

Producido por Luny Tunes, responsables legendarios de algunos de los himnos fundacionales del género, Choque se construye sobre un beat de reguetón antiguo orientado al club y articula el diálogo entre la vieja escuela y la lectura contemporánea que Bad Gyal ha desarrollado en los últimos años.

Así, la colaboración con Chencho materializa una referencia clave dentro de su imaginario sonoro y refuerza el vínculo entre generaciones dentro de la música urbana, que funciona como un adelanto perfecto de su disco Más cara, que llegará el 6 de marzo.

Con este lanzamiento, la artista comparte además el tracklist completo de Más Cara, un proyecto de 19 canciones que amplía su espectro musical a partir de géneros y subgéneros caribeños como el reggaeton, R&B, dancehall, merengue house, guaracha, shatta jamaicano y kompa haitiano.

Una gira en 2026

Bad Gyal presentará Más Cara en su gira de 2026, que comenzará el 20 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y pasará por los principales arenas del país. El tour ya acumula múltiples sold outs y próximamente se anunciarán fechas internacionales.