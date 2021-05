'Berlín', la canción de desamor de Aitana inspirada en Miguel Bernardaeau

Aitana ha protagonizado un divertido directo en Twitch junto a Ibai Llanos, donde hablaron de temas de lo más diversos. Uno de los momentos más divertidos fue cuando la artista confundió al cantante Morad con la banda Morat, cuando el streamer le hablaba del acrónimo M.D.L.R, la expresión francesa mec de la rue que significa 'chico de la calle'.

"Ten cuidado con los M.D.L.R, Aitana, que esos luego rompen corazones", le advertía divertido Ibai. "No sé que es un M.D.L.R", respondía Aitana muy sincera. "¿No escuchas a Morad? ¡No me lo puedo creer que no sepas lo que es un M.D.L.R!", continuaba en bilbaíno, a lo que Aitana le interrumpía: "No sé lo que es. ¡Pero si Morat son mis amigos!"

'Berlín', la canción inspirada en Miguel Bernardeau

Hablando sobre la música de Aitana, Ibai ha querido saber por qué sus canciones hablan de desamor. "Me gusta hablar de desamor en mi música y a veces me pongo en la situación de que lo he dejado con él y me invento historias en la cabeza para empezar a escribir", le explicó haciendo referencia a su novio, el actor Miguel Bernardeau.

Y de esta manera ha nacido Berlín, su próxima canción: "No sé cuándo va a salir este tema, pero el otro día se la enseñé a Miguel y dijo: 'la gente cuando escuche esto va a pensar que nos odiamos".

Aitana matizó que la relación con Miguel que iniciaron hace tres años va estupendamente, pero que se imaginó una ruptura para escribir esta canción. El título es porque el actor se encuentra en la capital alemana rodando la nueva temporada de Élite.