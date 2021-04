Aitana habla de 'Ni Una Más': "Nunca voy sola a casa, me da mucho miedo"

Ninguna mujer debería sentir miedo cuando va sola por la calle. Da igual que sea de día o de noche, ese sentimiento de inseguridad tiene un origen muy claro: la violencia machista, una lacra de la que antes no se hablaba pero de la que cada vez hay más debate e información. Antes los malos tratos eran "asuntos de casa" invisibles para la sociedad y hoy son la razón de que muchas mujeres salgan a la calle a pedir justicia para las víctimas.

No son pocas las voces femeninas que han convertido sus trabajos musicales en alegatos contra la vulnerabilidad de las mujeres, que continúan teniendo, en muchos sectores, barreras que impiden su desarrollo: el techo de cristal, la conciliación familiar, la brecha salarial, etc, sin mencionar a las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Zahara, por ejemplo, acaba de publicar Puta, un disco lleno de rabia en el que habla de las violencias que ha sufrido a lo largo de su vida.

"Nunca voy sola a casa"

Aitana acaba de estrenar Ni una Más, una canción que convierte un testimonio personal en un relato global. Despedirte de tus amigas y enviarles la ubicación para que te tengan localizada "por si pasa algo" está casi tan normalizado como esa desprotección que se siente cuando en el camino se cruza un hombre. Probablemente sea una buena persona, pero no tienes ninguna certeza: solo miedo.

Sacar las llaves para hacer ver que estás cerca de casa, fingir hablar por teléfono, buscar bares o restaurantes en los que refugiarte si necesitases echarte a correr. Esas son algunas de las escenas que recrea Aitana en el videoclip de Ni Una Más.

"Se me ha puesto un nudo en la garganta", le decía Juanma Romero a la cantante, que explicaba que la canción trata de "visibilizar algo que nos pasa a las mujeres todos los días. Es una barbaridad que se haya normalizado tener que pasarle la ubicación a una amiga".

El presentador quiso saber si la artista había sentido miedo en esta circunstancia y la cantante no lo dudó: "Alguna vez no, siempre. A mí me da mucho miedo, nunca voy sola a casa, no soy tan valiente".

"Hay algo que me gusta mucho y es que no estás echando nada en cara. Al contrario, da la sensación de que tiendes la mano al hablar y debatir del tema", le decía Juanma Romero sobre la manera de enfocar el tema. "Al final no sabes qué hacer, solo se puede hablar y visibilizar. Es una reflexión", respondía Aitana, que estrena esta canción precisamente para eso, para poner el miedo sobre la mesa y que poco a poco vaya desapareciendo.