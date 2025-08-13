Beyoncé gana su primer premio Emmy y se acerca a un nuevo hito en su carrera

Casi un mes después del final de su gira Cowboy Carter Tour, Beyoncé se ha coronado como ganadora de un nuevo galardón. Se trata de un premio Emmy, concretamente el de "Vestuario destacado para programación de variedades, no ficción o realidad", y el cual le han concedido a su especial Beyoncé Bowl.

Este galardón, que se encuentra dentro de la categoría Primetime, es un reconocimiento a la labor de su diseñadora de vestuario, Shiona Turini; las asistentes de diseño de vestuario, Erica Rice y Molly Peters; la supervisora de vestuario, Chelsea Staebell y el jefe de taller, Timothy White. Todos ellos fueron los encargados de vestir a la cantante, pero también a los 400 artistas que la acompañaban.

La actuación realizada durante el descanso intermedio de la Super Bowl LIX fue transmitida a través de Netflix y logró más de 27 millones de espectadores. Entre los momentos más destacados de la noche estuvo su actuación junto a su hija Blue Ivy Carter y la representación en directo de varios de los temas de su nuevo disco Cowboy Carter.

En cuanto a la entrega de los premios, la Academia de Televisión ha fijado el 14 de septiembre como el día de celebración de la gala, a la cual se espera que asista la cantante.

Cada vez más cerca del EGOT

Con este galardón, la cantante se sitúa a tan solo un paso de ganar el EGOT, una designación que se concede a quienes han ganado los cuatro premios de artes escénicas más importantes en Estados Unidos. El nombre de este título es un acrónimo de los premios necesarios para obtenerlo: Emmy, Grammy, Óscar y Tony.

Tan solo 27 personas han alcanzado este estatus, entre las cuales podemos mencionar a Audrey Hepburn, Mel Brooks, Jennifer Hudson, Viola Davis o Elton John. En el caso de Beyoncé, aún le queda medio camino para alcanzar este reconocimiento, pues, aparte del Emmy, ha obtenido 30 premios Grammy, entre los cuales destaca el que ha obtenido este mismo año: Mejor álbum country por Cowboy Carter.

La reina de los galardones

Debido a la amplia trayectoria de Beyoncé como artista, primero dentro del grupo Destiny's Child de 1997 a 2002 y luego como solista desde 2003 a la actualidad, ha sido nominada a una gran cantidad de premios.

Empezando por los Emmy, la estadounidense ha sido nominada un total de once veces, tres de ellas por su actuación en el Beyoncé Bowl.

En cuanto a los Grammy, la cantante ha sido nominada ya un total de 99 veces, mientras que en los Globos de Oro lo ha sido en cinco ocasiones, aunque no se ha hecho con ninguna estatuilla. Otro de los premios que se le han escapado son los Óscar, pues no consiguió hacerse con la victoria como Mejor canción original por Be Alive.

La cantante ha sido nominada a varios premios más, como los American Music Awards con un total de 29 veces, de las cuales ha ganado diez premios, o los ASCAP Pop Music Awards, los cuales ha ganado 17 veces.