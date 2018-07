Beyoncé es la protagonista del nuevo vídeo de Coldplay 'Hymn for the weekend'

Antes de que ambos deleiten al mundo entero con el espectáculo que supone actuar en el intermedio de la Super Bowl , Beyoncé y Coldplay nos ofrecen un aperitivo de lo grande que será ver dos de las grandes figuras del pop juntas. Ya tardas en ver a la diosa Beyoncé , convertida en una estrella de Bollywood , en el colorido videoclip Hymn for the weekend de Coldplay .

Beyoncé en el vídeo 'Hymn for the weekend' de Coldplay / europafm.com

Ya falta menos para ver a Beyoncé y Coldplay juntos en uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo, la Super Bowl. Para que se haga más corta la espera, Beyoncé se ha prestado para el nuevo vídeo de Coldplay, Hymn for the weekend. La inspiración en musas que Chris Martin necesitó en el vídeo Princess of China, al elegir a Rihanna como protagonista, parece repetirse en Hymn for the weekend con otra diosa de ébano: Beyoncé. La diva representa una estrella de Bollywood en un videoclip donde reina la lluvia de colores, como viene siendo habitual en las últimas producciones de la banda de Chris Martin. Desde luego, no hay duda de que las colaboraciones del cuarteto londinense son celestiales.

¡Qué casualidad que el triángulo Beyoncé-Coldplay-Rihanna eclosione en la Super Bowl! Será épico...