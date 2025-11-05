Bizarrap anuncia la Music Session #0/66 con Daddy Yankee

Bizarrap y Daddy Yankee se unen en el estudio para regalarle a sus fans una colaboración de altura: el DJ ha anunciado la Music Session #0/66 con el veterano del reguetón.

Esta noticia ha causa un gran impacto en los fans de ambos artistas, y más con el estreno inminente del featuring: llegará este mismo miércoles 5 de noviembre. Mientras en Argentina saldrá a las 21:00 horas, en España lo hará el jueves 6 de noviembre a las 1:00 horas.

Se trata de la primera sesión de este 2025. Las últimas colaboraciones de Bizarrap en sus famosas canciones fueron con Luck Ra, Lismal y Natael Cano en 2024.

Por su parte, Daddy Yankee está de vuelta con un nuevo álbum, Lamento en baile. En él, tal y como él mismo ha declarado, "cada canción tiene un significado especial".

Ahora, el talento joven y el veterano se unen en una colaboración que ya ha generado grandes expectativas.