Bon Jovi actúa en acústico en el Mobile World Congress de Barcelona

Bon Jovi ha actuado en el Mobile World Congress para unos centenares de asistentes que pudieron acceder al concierto organizado por empresa Telcodr, que tiene el espacio más grande en el congreso.

El artista estadounidense, que salió al escenario junto a cuatro músicos —guitarrista, teclado, percusionista y violinista— interpretó en acústico diez canciones, entre las que se encontraban algunos de sus temas más conocidos como It's my life y Living on a prayer. También hizo una versión de Here comes the sun de los Beatles.

Para poder asistir al concierto de Bon Jovi, los asistentes tuvieron que obtener previamente un código tras haber realizado una serie de pruebas como unas preguntas de Trivial, experiencia en el pabellón o recibir información comercial de Telcodr.

Todas las personas que acudieron al espacio del Mobile World Congress cumplieron las restricciones que aún se mantienen por el coronavirus y asistieron con mascarilla FPP2.