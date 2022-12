Las bonitas palabras de Rauw Alejandro a Rosalía durante el último concierto del MOTOMAMI TOUR

Rauw Alejandro ha aprovechado cada oportunidad que le ha brindado su agenda para unirse al MOTOMAMI TOUR de Rosalía. El cantante puertorriqueño ha seguido la gira de su chica desde la grada siempre que ha podido y este domingo 18 de diciembre no faltó al final del show celebrado en París.

El cantante compartió en sus redes sociales varios vídeos de la actuación de Rosalía y en uno de estos vídeos aprovechó para incluir una bonita declaración de amor a su chica.

"Que año cabrón, bebé. Proud of you. Last show of the year. Te amo", escribió el cantante refiriéndose al éxito de la catalana en 2022.

Su disco MOTOMAMI se ha convertido en el tercero mejor del año para la revista TIME y se alzó con el premio a Álbum del año en la última edición de los Latin Grammy. Además, la catalana levantó otros tres premios en esta ceremonia y fue la segunda más premiada de la gala, solo por detrás de Jorge Drexler.

The New York Times ha colocado a Rosalía en su lista de los más estilosos de 2022 destacando su icónico gesto mascando chicle en Bizcochito. A esto hay que sumar sus dos nominaciones para los Grammy 2023 y el éxito de la gira MOTOMAMI con 46 conciertos, 12 en España y 34 alrededor de todo el mundo.

El éxito de la cantante ha sido arrollador y 2023 promete no ser muy diferente. La cantante tiene ya cerradas más de 10 actuaciones, de las cuales tres serán en España.