Camilo critica la superficialidad en 'Ropa Cara'; "una historia basada en hechos reales"

Camilo acaba de lanzar el videoclip de 'Ropa Cara', el tercer adelanto de su próximo álbum. Un tema que, como él mismo ha confesado, narra una historia basada en hechos reales : "de esas que no se cuentan por ser tan personales".

Camilo Echeverry presenta 'Ropa Cara', su nuevo single con el que ha sorprendido por su base de reggaeton y con la que hace una crítica a la superficialidad.

"'Ropa cara' es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales...", escribía el artista colombiano hace unos días para anunciar el lanzamiento del tema.

'Ropa cara' habla narra la historia de que, por impresionar a una chica, intenta vestirse con ropa cara que tiene que devolver después porque no puede comprarla, o pedir prestado un coche para poder ir a recogerla. De la misma manera que reivindica no cambiar nuestra esencia por nadie.

El videoclip está dirigido por Evaluna Montaner, pareja de Camilo, junto con el artista Santiago Achaga; y protagonizado por el propio Camilo y la actriz Macarena Achaga, hermana de Santiago.

'Ropa Cara' es el tercer adelanto del próximo álbum de Camilo, que tal como le confesó a Juanma Romero en su entrevista para Europa FM el pasado mes de diciembre, saldrá a la luz este año, aunque "ya está pensando en el tercero".

Este nuevo sencillo llega después del éxito de 'Vida de rico', en el que también reivindica llevar una vida sin lujos, pero no por ello menos feliz.

LETRA DE 'ROPA CARA', DE CAMILO

Esta es una historia basada en hechos reales

De las que no se cuentan por ser tan personales

De cuando conocí a una niña de buenos modales

Y muchos seguidores en las redes sociales

Todo iba bien, en términos generales

Hasta que demostró peligrosas señales

Un día me dijo: mira, tú así no me sales

Con esa ropita como de Garage Sale

Y ahora quiere que me ponga ropa cara

Balenciaga, Gucci, Prada

Balenciaga, Gucci, Prada

Pero de eso no tengo nada

Primera vez en la tienda de Louis Vuitton

Buscando un blazer y un cinturón

Toda la noche cuidando pa no romperlo

Pal otro día devolverlo

Pidiendo carro prestado pa recogerla

Perfumadito pa poder verla

Peinadito como niño pa la escuela, como pingüino Marinela

Qué me pasó?

Se me olvidaron todas las cosas que en la casa me enseñaron

Qué me pasó?

Así no funciona... yo no soy esa persona

Y ahora quiere que me ponga ropa cara

Balenciaga, Gucci, Prada

Balenciaga, Gucci, Prada

Pero de eso no tengo nada