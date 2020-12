Camilo: "Hago las canciones y después pasan a tener lugar en la vida de otras personas"

Tras charlar a través de la pantalla durante el confinamiento, Juanma Romero y Camilo se reencuentran, pero en esta ocasión, por fin, lo hacen cara a cara y es que este "Ha sido un año complejo", como dice el artista.

La música de Camilo llegó a España con 'Tutu', una colaboración con Pedro Capó que luego versionaron junto con Shakira. El artista confiesa que cantar con su compatriota es haber cumplido un sueño, ya que para él, Shakira es "sinónimo de grandeza, de excelencia, de detalle y de estrella".

Otro de los éxitos de Camilo es 'Favorito', una canción muy especial que cada uno puede dedicársela a quien desee. El cantante expresa que "me hago la ilusión de que la música que hago me pertenece, pero en realidad no me pertenece", ya que considera que él hace "las canciones y después pasan a tener lugar en la vida de otras personas". De esta manera, siente que sus temas forman parte de la "banda sonora" de mucha gente: "Me siento muy afortunado de que mis canciones tengan lugar en la vida, en la casa, en la historia de las personas".

La pandemia no detuvo su objetivo: presentar su álbum Por Primera Vez. El lanzamiento estaba previsto para el 17 de abril, que es la fecha que empezó con Evaluna, su novia. Sin embargo, la situación mundial por el coronavirus hizo aplazar la publicación, pero "mi corazón me decía que tenía que sacarlo, que era justo en ese momento cuando la gente iba a necesitar más banderitas de alegría y ganas de escuchar algo que lo haga sonreír". Y, aunque confiesa que fue arriesgado, siente que "ese álbum me cambió la vida y haberlo sacado en ese momento" también.

Además del álbum, Camilo también ha colaborado con otros artistas como Pablo Alborán, Dani Martín, Ozuna o Rauw Alejandro. Y es que ha sido un año intenso, el cantante colombiano dice que "para mí han sido como 10 años" y que tiene la sensación de que han pasado tres desde que lanzó el disco, ya que "han pasado tantas cosas".

Por otro lado, Camilo nos explica que le encantan las colaboraciones, ya que "son como vehículos que cruzan gente e historias" y el ejemplo es 'Bebé' con El Alfa. El cantante dice que son dos artistas "opuestos" y "muy diferentes", pero han conseguido unir su talento y presentar esta bachata en la que homenajean a República Dominicana y su gente. Y es que es un lugar muy especial para Camilo, sus padres viven allí y dice se enamoró del país desde el primer día.

Uno de sus grandes hits es 'Vida de rico', una canción que llega acompañada de un videoclip protagonizado por Camilo y su chica, que comienzan una nueva vida en una casa de Miami. Sin embargo, el cantante explica que todavía no han podido dormir allí por "demoras con los permisos". Aunque, lo que sí que ha conseguido es hacer bailar al mundo con sus coreografías, que él pide que las "simplifiquen".

Pero Camilo no sólo arrasa en la red, acaba de ser galardonado con un Latin Grammy y opta a un Grammy: "Son cosas que me retan de una manera positiva" y por esa razón, ya está trabajando en un nuevo álbum que saldrá en 2021, aunque también está pensando "en el tercero".

Y es que Camilo es imparable, le encanta su trabajo, escribe para otros artistas y confiesa que "Si me quitan la creatividad, me quitan la semilla". Por lo tanto, lo más probable es que sigamos disfrutando de su música durante mucho tiempo.