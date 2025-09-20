Cancelan el concierto de Leiva en Guadalajara

El concierto de Leiva en las Pistas de la Fuente de la Niña con motivo de las Ferias y Fiestas de la Guadalajara era uno de los grandes atractivos de las celebraciones de la ciudad manchega y, lamentablemente, ha tenido que ser cancelado.

Tal y como indica el Ayuntamiento de Guadalajara en su perfil oficial de Instagram, Leiva no podrá subirse al escenario por "motivos de salud".

En el comunicado oficial, se indica que "el evento ha sido cancelado debido a una situación médica sufrida por Leiva en las últimas horas y agravada en el día de hoy, que imposibilita al artista su efectiva participación en el concierto de esta noche".

Por su parte, el equipo de Leiva explica que se trata de una "infección aguda de las vías respiratorias, cursada con faringitis aguda y amigdalitis lingual".

Devolución de entradas

Este mismo comunicado remitido por el Ayuntamiento explica que "se devolverá automáticamente el importe íntegro de las entradas obtenidas a través de los canales oficiales"

El proceso de reembolso se iniciará de inmediato, haciéndose efectivo en un plazo máximo de hasta 15 días. La organización también explica que los afectados se dirijan a info@ayudaeventos.com para compras realizadas a través de Leivaentradas.com o Vivaticket.com; o info@concertados.com en el caso de las compras realizadas a través de Concertados.