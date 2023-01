La canción bollywoodense 'Naatu Naatu' se impone a Lady Gaga y Rihanna en los Globos de Oro 2023

Naatu Naatu, el tema principal de la película bolywoodiense RRR, ha dado la sorpresa en la ceremonia de entrega de los Globos de Oro 2023 y se ha alzado con el premio a Mejor canción original.

M. M. Keeravani, Kala Bhairava, y Rahul Sipligunj, autores de este tema, se han impuesto a Rihanna, Taylor Swift y Lady Gaga, nominadas por Lift Me Up (Black Panther), Carolina (La chica salvaje) y Hold My Hand (Top Gun: Maverick). Los otros nominados eran Roeben Katz y Guillermo del Toro por Ciao Papa de la película Pinocchio.

La premiada canción suena en la conocida como escena del Baile contra los conquistadores, grabada en 2021 frente a la residencia oficial del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

La película RRR se remonta a 1920 y narra la historia de Alluri Sitarama Raju (Ram Charan) y Komaram Bheeem (N. T. Rama Rao Jr.), dos grandes revolucionarios que lucharon contra los colonizadores ingleses. El primero es un policía británico y el segundo es un héroe de la selva que quiere rescatar a una joven secuestrada. Ambos se conocen tras rescatar a un niño de un accidente y se hacen amigos, desconociendo que sus respectivas lealtades deberían enemistarles.