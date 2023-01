Eddie Murphy bromea sobre Will Smith, su mujer y el bofetón a Chris Rock en su discurso de los Globos de Oro

Eddie Murphy es el autor de uno de los discursos más comentados de la ceremonia de entrega de los Globos de Oro 2023. El actor de Dr. Dolittle, El profesor chiflado y Boomerang recogió el premio a toda su trayectoria y lo hizo acordándose de su colega Will Smith y el bofetón que le plantó a Chris Rock en la última gala de los Oscar.

El actor de 61 años agradeció el premio explicando a todos los presentes en el hotel Beverly Hilton de Los Angeles cómo tener una larga trayectoria como la suya. Murphy compartió los tres consejos principales para lograrlo y ahí fue cuando mencionó al actor de El método Wiliiams.

"Pagad los impuestos, ocupaos de vuestros asuntos y quitad el nombre de la mujer de Will Smith de vuestra puta boca", recomendó el intérprete.

La frase de Eddie Murphy sirvió como cierre de su discurso de agradecimiento y recibió una gran acogida entre los asistentes a la ceremonia. Las carcajadas sonaron en todo el hotel.

Tras la ceremonia, el actor con 46 años de trayectoria habló de su discurso ante los medios y aclaró que no siente nada más que amor por Will Smith, Jada Pinkett Smith and Chris Rock.

¿Qué dijo Chris Rock sobre Jada Pinkett Smith?

Eddie Murphy hizo este comentario por las consecuencias que tuvo para Will Smith el bofetón que le plantó a Chris Rock en los premios Oscar 2022.

El ganador del Oscar a Mejor actor por El Método Williams no lo dudó y, cuando el cómico bromeó sobre la cabeza rapada de su mujer, Jada Pinkett Smith, se levantó como un rayo, subió al escenario y lo abofeteó.

Segundos antes de la bofetada, Rock había relacionado el cambio de look de la actriz con una famosa película de los noventa. "Jada, te amo. La teniente O'Neil 2. No puedo esperar por verla”, le dijo recordando la película que en 1997 protagonizó una Demi Moore con la cabeza rapada.

Jada Pinkett Smith luce con la cabeza rapada porque desde hace un tiempo le resulta "un poco más difícil de ocultar" su problema de alopecia derivado de una enfermedad autoinmune. Según contó en un vídeo publicado a finales de 2021, hay una zona de la cabeza en la que ya no le crece pelo y que tiene aspecto de cicatriz. "Todos saben que he estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, mirad esta línea de aquí", explicó a sus seguidores.

La actriz, que en 2018 ya había contado que tiene alopecia, quiso publicar el vídeo para que nadie pudiese pensar que tuvo que someterse a una cirugía del cerebro. "He pensado en compartirlo para que no me hagan preguntas", dijo Pinkett Smith, decidida a convertirse en amiga de su alopecia. "Ahora, en este punto, solo me puedo reír. Voy a poner algunos diamantes y a hacerme una corona".