Las canciones del concierto de Pablo Alborán en Madrid: setlist del 'Global Tour KM0'
Pablo Alborán sigue adelante con el Global Tour KM0, una gira con canciones que emocionan, hits que hacen bailar y que ha llegado cargada de sorpresas.
Pablo Alborán está recorriendo España con el Global Tour KM0 después de visitar gran parte de Latinoamérica con shows en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.
El artista malagueño, que también ha pasado por Portugal, está inmerso en la nueva andadura de su tour con paradas en Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Murcia y Madrid, donde actúa los días 21 y 22 de mayo a las 21:00 en el Movistar Arena.
Antes de comenzar su gira, Pablo Alborán dio algunas claves sobre el Global Tour KM0 en su visita a Local de Ensayo Europa FM. "Es un recorrido por el nuevo disco [KM0] y algunas canciones desde 2010", dijo el cantante en su encuentro con un exclusivo grupo de oyentes de Europa FM.
Setlist de Pablo Alborán con el 'Global Tour KM0'
El repertorio de Pablo Alborán cuenta con 28 canciones fijas, pero siempre hay margen para las sorpresas.
Pasada la primera mitad del concierto, el artista a veces interpreta una versión o trae un invitado para cantar un tema fuera del setlist. Así ocurrió en Perú al cantar Desencuentro con Bëatriz Figuereo y en Barcelona, donde presentó una canción inédita: Tiempos bonitos.
- Clickbait
- Tabú
- Quién
- Me quedo
- Vámonos de aquí
- No vaya a ser
- Qué tal te va
- Tanto
- Mis 36
- Planta 7
- Algo de mí
- Perfectos imperfectos / Que siempre sea verano / Tu refugio / Dónde está el amor
- Perdóname
- Pasos de cero
- Saturno
- Solamente tú
- Por fin
- KM0
- Prometo
- Copiloto
- Vívela
- La fiesta / Vivir
- La vida que nos espera
- Si quisieras