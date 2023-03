Las canciones que han inspirado 'Bellodrama', el nuevo disco de Ana Mena

Queda menos de un mes para que Ana Mena lance Bellodrama, su segundo disco de estudio. En él, se incluyen canciones que ya ha estrenado como Me he pillao x ti, Un clásico o Las 12, así como muchas otras todavía inéditas. Aprovechando la expectación por saber como será el álbum, la artista ha compartido en redes una playlist de temas que lo han inspirado.

Lo ha revelado en Twitter, donde ha pedido a sus fans que "la disfruten o la lloren". "He creado esta playlist con toda mi inspo para hacer BELLODRAMA:) disfrutadla o lloradla, haced lo que os nazca", ha adelantado.

Esta playlist, llamada Bellodrameo, incluye 16 canciones de todos los estilos e idiomas, como por ejemplo Rosas de La oreja de Van Gogh, Corazón de poeta de Jeanette, Sabor a mí de Luis Miguel, Love language de SZA o The one that got away de Katy Perry.

La artista malagueña ha demostrado la variedad musical que le inspira con una playlist de 58 minutos.

Todo lo que se sabe de 'Bellodrama'

La cantante ha anunció hace varias semanas que su disco Bellodrama estaría compuesto de 15 canciones, tres de ellas colaboraciones.

Estas son todas las canciones que componen el nuevo disco de Ana Mena.

Lentamente

Bebé ft. Dejota2021

ft. Dejota2021 Un clásico

Me he pillao x ti ft. Natalia Lacunza

ft. Natalia Lacunza Llorando en la disco

Ben & Jerry's

Mañana dios dirá

Un millón de lunas

Me enamoro

Amanecer rojo

Mentiras ft. Ir Sais

ft. Ir Sais Las 12 ft. Belinda

ft. Belinda Música ligera

A un paso de la luna ft. Rocco Hunt

ft. Rocco Hunt Se iluminaba ft. Fred Palma

Además, colgó en sus redes sociales la portada del disco. En ella se puede ver el rostro de la cantante con un fondo azul.

Las redes rápidamente se han llenado de comentarios de Ana Mena pidiéndole que siga dando nueva información sobre el disco, aunque parece que por ahora tendrán que esperar un poco.