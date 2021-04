La preciosa carta de Dani Martín a su hermana Miriam: "Me sigo acordando de ti cada día"

Cómo me gustaría contarte es, sin duda, el lanzamiento más especial de Dani Martín. Un tema lleno de sentimiento dirigido a su hermana Miriam, fallecida hace 12 años a causa de un infarto cerebral.

Para esta canción tan importante, Dani ha querido crear un videoclip que acompañase este homenaje a su hermana, centrado en bailarinas de ballet, una de las pasiones de Miriam.

Rostros tan conocidos como Mónica Cruz, con quien el cantante tiene una larga amistad que surgió a través de la propia Miriam; Nadia de Santiago, Marta Etura o Lola Rodríguez aparecen en este vídeo que también va dedicado a todas esas personas que ya no están entre nosotros.

Carta abierta a su hermana Miriam

Junto al lanzamiento de Cómo me gustaría contarte, Dani ha compartido una carta abierta en redes sociales dirigida a su hermana en la que recuerda algunos bonitos momentos que vivieron juntos.

Una carta que explica de manera más profunda la letra de la canción, y que crea un retrato más completo de su hermana Miriam y de lo importante que fue para el inicio de su carrera.

"Cómo me gustaría contarte que después de 12 años me sigo acordando de ti cada día. Y que mi manera de decírtelo fue escribiéndote una carta, solo en casa, con una sonrisa absoluta, recordando cuando te ponía mis maquetas del Canto y tú me decías que cantaba fatal y que Los Rodríguez eran mejores", ha empezado escribiendo.

Y fueron esas palabras de su hermana las que hicieron que Dani se esforzase en mejorar y ganarse su espacio en el mundo de la música: "Me recordabas que la artista en casa era mamá y que el único líder cercano era papá. Cuánta razón tenías, hermana. Y me hiciste crecer tanto, esforzarme aun más, madurar, aprender a reconocer mi verdad, me cuidaste, me arropaste".

La carta continúa confesando la alegría de Dani al enterarse que Miriam se enorgullecía de él, y que "le gustaba hasta su tono de voz". Y con su hermano convirtiéndose en el líder de una de las bandas más importantes de España en la primera década de los 2000, continuaba tratándolo como siempre lo había hecho: "Preferías a tu hermano que al ‘del canto del loco’, por eso los martes me hacías puré de lentejas o lubina a la sal con tanto amor".

"A mí, en este momento, sólo me salen sonrisas cada vez que me acuerdo de ti, cuando saco tu forrito polar verde que tengo en una caja y lo huelo, cuando escucho ‘Buena suerte’ de Los Rodríguez o cuando brindamos por ti, como en esta ocasión. Esto es un brindis por ti, un homenaje a la persona que quiso ser bailarina de ballet, veterinaria, una mujer única, y lo consiguió", ha continuado expresando cómo se siente en este momento, pese a su pérdida.

"Va por ti, hermana, y por todos los que brillan como tú y nos acompañan a diario de otra manera... cómo me gustaría contarte", ha finalizado.