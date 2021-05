Carlos Sadness y Suu te enseñan su 'Barcelona Tropical' en su nueva colaboración

Carlos Sadness se lanza a cantar por primera vez en catalán en Barcelona Tropical, su colaboración junto a la artista barcelonesa Suu. Los dos artistas se proponen enseñarnos esta visión de la ciudad Condal que "aparece cuando se la sabe mirar".

"Barcelona Tropical Nace en enero, cuando en medio de nuestra fría ciudad, soñábamos en pasear por una Barcelona tropical, llena de calor, color y melodías", han escrito junto al lanzamiento del videoclip, con el inconfundible sello de los trabajos visuales de Sadness.

"¿Sabes la típica persona que, sin pretenderlo, te hace ver el mundo de otra manera?", han comentado Carlos y Suu en la nota de prensa con la que presentan el tema: "Pues esta canción habla de alguien que te regala una nueva mirada que te permite redescubrir zonas de Barcelona por las que hemos paseado miles de veces que, de repente, se convierten en mucho más tropicales de lo que creíamos".

Carlos Sadness ha explicado en sus redes sociales cómo ha sido la experiencia de lanzar su primer tema en catalán: "Como persona bilingüe me hace mucha ilusión publicar mi primera canción en otro idioma. Puede que algunos nunca hayáis escuchado música en català, pues me escucháis desde muchos sitios diferentes y siempre nos hemos comunicado en castellano. Espero que esa novedad, lejos de extrañaros os ilusione como a mí. Mi sister Suu me ha acompañado en esta ventura, descubrimos el título haciendo pre-save? Lo tenéis en mi bio. Algú per aquí te ganes de escoltar-nos en català??

Carlos Sadness y Suu // Halley Records

Por su lado, Suu ha explicado que la colaboración surgió después de haber trabajado juntos en su disco Ventura, del que Sadness es el productor: "Después de producir el disco con Carlos Sadness nos quedamos con muchas ganas de cantar juntos. Lo mejor de todo es que ambos pensamos que el tema tenía que ser en catalán, por eso me moría de ganas de anunciar esta colaboración desde el momento en que escribimos el tema".

LETRA DE 'BARCELONA TROPICAL' DE CARLOS SADNESS Y SUU

Li vaig demanar deu minuts més al despertador,

i vaig somiar que em banyava a l'hivern a la platja.

I amb les presses d'arribar tard vaig creuar-me amb tu,

deixant-me la teva fragància de coco, mango i bambú.

I allà on anava tot agafava un color especial,

pujava la temperatura i les ganes de ballar.

Fas Barcelona tropical,

quan passejo al teu costat

i ballem amb les palmeres que han crescut per on tu vas.

Barcelona tropical,

no ho hauria pensat mai,

que a la Barceloneta em sentiria com a Hawaii.

Ai ai, ai ai ai ai,

Barcelona tropical des de que tu vas arribar.

Ai aí, ai ai ai ai,

Barcelona tropical des de que tu vas arribar.

La teva pell bruna brilla si fa calor,

sembla de purpurina quan la toca el sol.

I no t'he tornat a veure més però m'és igual,

al MACBA fan l'amor els coloms amb els tucans.

Si als teus ulls jo veig el mar,

vull ser roca de corall,

vull banyar-me despullat.

Si algún día vols tornar,

sempre seré a la ciutat,

l'estiu no s'acabarà

Fas Barcelona tropical,

quan passejo al teu costat

i ballem amb les palmeres que han crescut per on tu vas.

Barcelona tropical,

no ho hauria pensat mai,

que a la Barceloneta em sentiria com a Hawaii.

Ai ai, ai ai ai ai,

Barcelona tropical des de que tu vas arribar.

Fan l'amor els tucans amb els coloms,

fan l'amor,

el que hauria de fer tothom.

Fan l'amor els tucans amb els coloms,

fan l'amor (fan l'amor),

el que hauria de fer

(El que hauria de fer tothom).

Fas Barcelona tropical,

quan passejo al teu costat

i ballem amb les palmeres que han crescut per on tu vas.

Barcelona tropical,

no ho hauria pensat mai,

que a la Barceloneta em sentiria com a Hawaii.

Ai ai, ai ai ai ai,

Barcelona tropical des de que tu vas arribar.

TRADUCCIÓN

Le pedí diez minutos más al despertador,

y soñé que me bañaba en invierno en la playa.

Y con las prisas de llegar tarde crucé contigo,

dejándome tu aroma de coco, mango y bambú.

Y allí donde iba todo se pintaba de un color especial,

subía la temperatura y las ganas de bailar.

Haces Barcelona tropical,

cuando paseo a tu lado

y bailamos con las palmeras que han crecido por donde vas.

Barcelona tropical,

no lo había imaginado,

que en la Barceloneta me sentiría como en Hawaii.

Ay ay, ay ay ay ay,

Barcelona tropical desde que llegaste.

Ay aí, ay ay ay ay,

Barcelona tropical desde que llegaste.

Tu piel morena brilla si hace calor,

parece de purpurina cuando la toca el sol.

Y ya no te he vuelto a ver más pero me da igual,

En el MACBA hacen el amor las palomas con los tucanes.

Si en tus ojos veo el mar,

quiero ser roca de coral,

quiero bañarme desnudo.

Si algún día quieres volver,

siempre estaré en la ciudad,

el verano no se acabará

Haces Barcelona tropical,

cuando paseo a tu lado

y bailamos con las palmeras que han crecido por donde vas.

Barcelona tropical,

no lo había imaginado,

que en la Barceloneta me sentiría como en Hawaii.

Ay ay, ay ay ay ay,

Barcelona tropical desde que llegaste.

Hacen el amor los tucanes con las palomas,

hacen el amor,

lo que debería hacer todo el mundo.

Hacen el amor los tucanes con las palomas,

hacen el amor (hacen el amor),

lo que debería hacer

(Lo que debería hacer todo el mundo).

Haces Barcelona tropical,

cuando paseo a tu lado

y bailamos con las palmeras que han crecido por donde vas.

Barcelona tropical,

no lo había imaginado,

que en la Barceloneta me sentiría como en Hawaii.

Ay ay, ay ay ay ay,

Barcelona tropical desde que llegaste.