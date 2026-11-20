Carolina Durante ha dado la sorpresa al actuar apenas sin previo aviso en las calles de Barcelona.

El grupo citaba a sus seguidores de redes sociales a las 19:30 horas de este 19 de noviembre, para finalmente aparecer y sorprender con un espectáculo callejero en el que no solo cantaron canciones ya estrenadas, sino adelantaban varios temas nuevos.

Además de canciones que el público que se ha acercado al show improvisado se sabía de memoria como Misil, Diego Ibáñez, Mario del Valle, Martín Vallhonrat y Juan Pedrayes se han atrevido a adelantar las tres canciones que serán singles de su próximo disco.

El grupo ha cantado así Al Cielo, Devil May Cry, Cuesta Arriba Sin Frenos y Mi Manera De Vivir, disponibles ya desde este 20 de noviembre en todas las plataformas.

Además, el grupo ha desvelado la que parece una foto promocional de la portada del álbum: dos manos sujetando por detrás las alas de una paloma callejera.

Al cielo, Devil May Cry

En forma de balada que poco a poco coge fuerza, esta nueva canción de Carolina Durante ha llegado con videoclip incluido. A doble pantalla, un coche conduce por caminos a oscuras, mientras por otro lado aparece Diego Ibáñez en escenas cotidianas mirando a cámara.

Cuesta arriba sin frenos

Este segundo tema que han estrenado suena a pop de los 90. También acompañado de un videoclip, en este podemos ver a todos los miembros del grupo trajeados en un polideportivo, mientras hacen una coreografía al ritmo de la música.

Mi manera de vivir

Esta canción deja casi totalmente desnuda la voz de Diego Ibáñez mientras le canta a su manera de vivir, por encima de cualquier otro amor. Y en el videoclip se intercalan imágenes del cantante y de una chica.