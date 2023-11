Cecilia, el personaje de Amaia en 'La Mesías', interpreta 'El árbol' al piano

Cecilia Puig Baró ha estrenado la canción El Árbol en La Mesías. La joven a la que da vida la cantante Amaia Romero en la serie de Los Javis, una de las seis integrantes del grupo pop católico Stella Maris, se sienta al piano en el capítulo 6 para enseñarle la canción a su hermano Enric (Roger Casamajor).

La escena de poco más de dos minutos sirve como estreno oficial de esta canción, tema principal de la serie dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, que sigue sin estar disponible en plataformas.

La cantante interpreta la canción en el capítulo seis de la serie a modo de estreno televisivo, en el escenario la presentó mucho antes. Amaia la cantó por primera vez en directo en el concierto de Madrid de su gira Cuando no sé quién soy.

"Es un trocito solo, no la voy a hacer entera", dijo a sus fans el pasado 23 de septiembre antes de sentarse al piano a interpretarla. El resultado fue magnífico y los asistentes quedaron enamorados de la letra y la melodía que Amaia llevó a la capital.

Su primera canción después de 'Operación Triunfo'

La canción El árbol es muy especial para Amaia. No la escribió pensando en la serie, sino que fue el primer tema que compuso tras salir de Operación Triunfo.

Lo dijo en RTVE Playz, asegurando que al volver a su casa "quería componer y nunca lo había hecho". "Quería hacer mi música y tenía que hacer un disco. Ese día, el día que me puse a componer, salió esta canción. Nunca hice nada con ella porque como que no... No sé, no surgió", explicó.

Años después de OT, Los Javis le ofrecieron el papel en La Mesías y ella aceptó. En una reunión, les puso la canción y todos alucinaron porque "iba perfecta la letra y parecía que estaba hecha para la serie". "Todo lo que decía en la letra encajaba perfecto, fue algo como un poco mágico. Cuando la hice no tenía ni idea de la serie, ni nada", apuntó.

"Me parece muy bonito y me hace muchísima ilusión que esta canción, a la que yo también tenía bastante cariño porque era lo primero que había hecho en mi vida, salga en la serie. Que no la haya sacado nunca pero que esté ahí, en una escena tan bonita. Me hace mucha ilusión", confesó muy emocionada la navarra.

Letra de 'El árbol', de Amaia

La ventana parece un cuadro

Hay un árbol y hace sol

Y es un cuadro pintado por mí

En el día de la madre

Y ese árbol me hace pensar

En el tiempo que ha pasado y pasará

Y acabará, acabará con nosotros

Y acabará, acabará con nosotros

Y con la humanidad

Desde sus inicios, Amaia demostró que tenía una luz espléndida y nadie podía batirla. Día a día, la navarra lo sigue demostrando.