Chappell Roan asegura que "tendría más éxito si usara bozal"

Chappell Roan se ha convertido en una de las artistas más relevantes del año 2024, consiguiendo seis nominaciones de su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess de cara la próxima entrega de los Premios Grammy y siendo catalogada como la artista a seguir durante este año en su Sound of 2025.

Precisamente en la cadena británica, la autora de Good luck, babe! ha abordado su éxito durante los últimos tiempos en una entrevista, asegurando que sería "mucho más grande" si se mordiese la lengua. "Creo que, en realidad, tendría más éxito si no me importara usar un bozal", ha asegurado.

Uno de los motivos que esgrime la cantante son los adjetivos que algunos medios le dieron después de una acalorada discusión con un fotógrafo en una alfombra roja de los MTV VMAs, calificando el incidente como una "pataleta" de "diva malcriada".

"Estaba mirando a mi alrededor y pensé: ¿Esto es algo con lo que la gente está de acuerdo todo el tiempo? ¿Y se supone que yo debo actuar con normalidad? Esto no es normal. Esto es una locura'", ha recordado Roan sobre el momentoy que el reportero se había estado burlando de las estrellas en la alfombra roja.

"Si dejara de lado mis instintos básicos, los que me dice el corazón: Para, para, para, no estás bien, sería más grande", ha asegurado. "Sería mucho más grande... Y todavía estaría de gira ahora mismo".

A lo largo de la entrevista, Chappell Roan también ha abordado uno de sus momentos más virales fuera de los escenarios, cuando se enfrentó a la toxicidad que, en su opinión, ejercían algunos fans llegando hasta puntos cercanos al acoso. "He reaccionado de esa manera para faltarle el respeto toda mi vida, pero ahora hay cámaras sobre mí y además soy una estrella del pop, y esas cosas no encajan", ha explicado. "Es como el agua y el aceite".

Tamben ha abordado el orígen de su nombre, tomado de como homenaje a su abuelo, Dennis K Chappell, y su canción favorita, una balada western llamada The Strawberry Roan, y de su gran éxito Pink Pony Club, en honor a un bar de striptease de su ciudad natal. "Esa canción lo cambió todo", ha indicado "me colocó en una nueva categoría (...) Nunca pensé que podría ser una chica estrella del pop y Pink Pony me obligó a eso".