Los conciertos que están por llegar: de Lady Gaga a Katy Perry y de Dani Martín a Shinova

Dani Martín, durante la presentación de su disco 'El último día de nuestras vidas' | Getty Images

Que no, que no, que el fin del verano no es sinónimo de final de la temporada de conciertos. Lady Gaga , Katy Perry , Duki o Shinova prometen continuar con el subidón de la música en directo este otoño.

No, los conciertos no son solo de verano, aunque está claro que el buen tiempo y las vacaciones son el mejor contexto para disfrutar de la música en directo y al aire libre en los festivales que llenan el calendario cuando llega el buen tiempo.

Pero este otoño también se presenta plagado de citas musicales, entre ellas los inalcanzables —porque son miles los fans que no consiguieron entrada— conciertos de Lady Gaga, siete años después de su último directo, o de Katy Perry, con Europa FM como radio oficial.

Tampoco hay que olvidar que en estas semanas Joaquín Sabina pone punto y final a su gira de despedida o de que Dani Martín tiene diez citas en Madrid para celebrar sus 25 años en la música. Además, Duki y Mora, dos de los referentes actuales de la música latina, aterrizan en España en las próximas semanas.

Aquí, un completo y repleto calendario que te hará desdeñar la idea de que los conciertos son solo cosa del verano… Sin olvidar que el 20 de diciembre el mítico Raphael reaparece en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que David Bisbal celebrará la Navidad con su gira Todo es posible en Navidad 2025 o que Shinova cierra gira por todo lo alto el 27 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid.

Quevedo

Tras actuar en Bilbao el 4 de septiembre, el canario completa su gira Buenas Noche Tour 2025 en España haciendo parada en Barcelona, Málaga, A Coruña y Valencia.

Estas son las fechas y los lugares:

8 y 9 de septiembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona

13 y 14 de septiembre, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga

26 y 27 de septiembre, en el Coliseum de A Coruña

2 de octubre, en el Roig Arena de Valencia

Camilo

En agosto, el cantante colombiano comenzó la etapa española de su gira Nuestro Lugar Feliz en Sitges en agosto.

Casi una decena de conciertos después, aún le quedan los siguientes:

9 de septiembre, en la plaza de toros de La Maestranza, de Sevilla

12 de septiembre, en el Vap Roig de Valencia

13 de septiembre, en la plaza de toros de Almería

19 de septiembre, en los Conciertos de la Muralla de Alcalá de Henares

Sebastián Yatra

El cantante de Tacones Rojos ya ha hecho parada en Murcia, Tenerife o Fuengirola, con su gira Entre tanta gente Summer Tour, pero aún le quedan Barcelona, Valencia, Madrid…

Aquí las fechas y los auditorios:

14 de septiembre, en el Bilbao Arena Miribilla de Bilbao

20 de septiembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona

21 de septiembre, en el Roig Arena de Valencia

25 de septiembre, en la plaza de toros Los Califas de Córdoba

27 de septiembre, en el Movistar Arena Madrid

Manuel Carrasco

El cantante onubense sigue batiendo récords con su gira Tour Salvaje y aún le quedan unas cuantas fechas en España, entre ellas la de Madrid, uno de los conciertos más multitudinarios, antes de saltar al otro lado del Atlántico.

Estas son las fechas y las ciudades:

11, 12 y 13 de septiembre, en el Movistar Arena de Madrid

19 de septiembre, en la plaza de toros de Alicante

20 de septiembre, en el Roig Arena de Valencia

26 de septiembre, en el Navarra Arena de Pamplona

27 de septiembre, en el Arena Miribilla de Bilbao

5 de octubre, en el Espacio Zity de Zaragoza

10 de octubre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Damiano David

El cantante y compositor italiano, vocalista de la banda Måneskin, está de gira en solitario, World Tour 2025, y estas son las citas que tiene pendientes en España:

21 de septiembre, en el Sant Jordi Club de Barcelona

22 de septiembre, en el Movistar Arena de Madrid

Guitarricadelafuente

El artista granadino continúa con su gira tras el estreno de su álbum Spanish Leather, y este otoño e invierno lo seguiremos viendo sobre el escenario en Latinoamérica, pero en España le queda una cita muy especial en la capital.

Será el 17 de octubre en el Movistar Arena de Madrid. ¡No te lo pierdas!

Mora

El 23 de septiembre el cantante y compositor puertorriqueño desembarca en España, en el Palau Sant Jordi Barcelona para dar el primero de sus 12 conciertos de su gira Lo mismo de la otra vez Tour en nuestro país, para los que están casi todas las entradas vendidas.

Las citas son:

23 de septiembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona

26 de septiembre, en el Parque Maritimo Palmetum de Tenerife

27 de septiembre, en el Marenostrum de Fuengirola

28 de septiembre, en la plaza de toros de Granada

2 de octubre, en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza

3 de octubre, en el Bilbao Arena de Bilbao

4 de octubre, en el Marina Sur de Valencia

5 de octubre, en la plaza de toros de Murcia

9 de octubre, en el Coliseum de A Coruña

10 y 11 de octubre, en el Movistar Arena de Madrid

12 de octubre, en La Cartuja de Sevilla

Viva Suecia

Otra banda que nos hará disfrutar de la música en directo estos últimos meses del año es Viva Suecia, que todavía tiene algunas citas sobre el escenario en festivales. Y habiendo colgado el cartel de sold out, el grupo cierra por todo lo alto este 2025 con un concierto en el Movistar Arena de Madrid.

Estas son las fechas:

El 12 de septiembre en el Coca cola music experience de Madrid

El 13 de septiembre en el Grnada Sound de Granada

El 31 de octubre en el Movistar Arena de Madrid

Manuel Turizo

El autor de La Bachata comienza su etapa española de la gira 201 Tour el 3 de octubre en Murcia y dará un total de 15 conciertos en nuestro país.

Estas son las fechas y los recintos que pondrá a bailar:

3 de octubre, en la plaza de toros de Murcia

4 de octubre, en el Autocine Málaga Cesur FP de Málaga

5 de octubre, en la plaza de toros de Granada

8 de octubre, en el Recinte Multiusos d'Onda de Castellón

10 de octubre, en el Bilbao Arena Miribilla en Bilbao

11 de octubre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona

16 de octubre, en el Navarra Arena de Pamplona

17 de octubre, en Recinto de Eventos Marina Norte de Valencia

18 de octubre, en Enjoy! Multiusos de Salamanca

19 de octubre, en el Coliseum de A Coruña

23 de octubre, en el Movistar Arena de Madrid

24 de octubre, Live Sur Stadium del Estadio La Cartuja de Sevilla

25 de octubre, en la plaza de toros de Córdoba

31 de octubre, en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez Alfonso de Tenerife

Saiko

El trapero y rapero granadino tiene dos importantes citas este otoño: la primera en Barcelona, el 11 de octubre, en el Palau Sant Jordi; la segunda, en Madrid, el 16 de octubre, en el Movistar Arena.

Belén Aguilera

La cantautora y compositora barcelonesa también tiene pendientes dos conciertos en Madrid y Barcelona. En la capital será el 12 de octubre, en el Movistar Arena. En la Ciudad Condal, el 8 de noviembre, en el Sant Jordi Club.

Joaquín Sabina

El cantautor jienense se despide por todo lo alto y con todo vendido de los escenarios con una emocionante gira que le llevará cinco veces a Madrid donde pondrá punto y final a su carrera musical el próximo 30 de noviembre.

Estas son las fechas y recintos de Hola y adiós para los próximos meses:

13 de septiembre, en el C.P.M Antonio Cruz de Úbeda

18 y 20 de septiembre en el Coliseum de A Coruña

25 y 27 de septiembre, en la plaza de toros de Granada

2 y 4 de octubre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona

9, 11 y 13 de octubre en el Roig Arena de Valencia

20 y 22 de octubre, en el Movistar Arena de Madrid

5 y 7 de noviembre, en el Bilbao Bizkaia Arena de Bilbao

17, 25 y 30 de noviembre, en el Movistar Arena de Madrid

Duki

Mauro Ezequiel Lombardo, conocido artísticamente como Duki, es uno de los referentes de la música urbana argentina y en octubre llega a nuestro país con su nueva gira Duki World Tour.

Estas son las fechas y las ciudades.

10 de octubre, en el Sevilla Live Sur Stadium de Sevilla

12 de octubre, en el Coliseum de A Coruña

24 de octubre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona

27, 28 y 29 de octubre, en el Movistar Arena de Madrid

Antonio Orozco

El cantante y compositor catalán celebra con esta gira sus 25 años de carrera musical. Después de recorrer España de norte a sur y de este a oeste, Orozco continuará su tour La gira de mi vida por algunas ciudades europeas.

Estos son algunos de los conciertos que dará en España hasta el mes de diciembre:

13 de septiembre, en el Gran Canaria Arena de Las Palmas

20 de septiembre, en la plaza de toros de Granada

27 de septiembre, en la plaza de toros de Murcia

4 de octubre, en el Teatro de la Axerquia de Córdoba

11 de octubre, en el Palacio de Deportes de Santander

18 de octubre, en el Coliseum de A Coruña

24 de octubre, en el Recinto Multiusos de Onda de Castellón

14 de noviembre, en el Auditorio Príncipe Felipe de Zaragoza

15 de noviembre, en el Bilbao Arena Miribilla de Bilbao

21 de noviembre, en el Navarra Arena de Pamplona

22 de noviembre, en el Polideportivo del Pisuerga de Valladolid

28 y 29 de noviembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona

6 de diciembre, en el Pabellón Carolina Marín de Huelva

10 de diciembre, en el Movistar Arena de Madrid

Radiohead

Tras publicar un álbum en directo en agosto, la banda británica Radiohead ha sorprendido a todos sus seguidores con el anuncio de una gira europea con la que sus integrantes volverán a subirle a los escenarios tras siete años de parón.

"El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo", explica el batería Phil Selway a través de un comunicado de prensa. Y esta reconexión de su "identidad musical" les ha hecho querer recorrerse Europa con algunos conciertos. El grupo este final de año en Italia, Reino Unido, Dinamarca, Alemania y España. Y en nuestro país los podremos ver cuatro días en el Movistar Arena de Madrid.

Estas son las fechas:

Martes, 4 de noviembre

Miércoles, 5 de noviembre

Viernes, 7 de noviembre

Sábado, 8 de noviembre

Lady Gaga

La gran diva del pop anunció el pasado mes de marzo las fechas de sus conciertos de su gira The Mayhem Ball en España, siete años después de su último show en nuestro país.

Las citas serán el 28, 29 y 31 de octubre en el Palau Sant Jordi de nuestro país, y las entradas se agotaron nada más salir a la venta.

Mónica Naranjo

Otra de las grandes divas de la música latina inicia el 11 de octubre su gira Greatest Hits Tour para celebrar los 25 años de una exitosa carrera que comenzó con Sobreviviré.

11 de octubre, en La Cartuja de Sevilla

18 de octubre, en la plaza de toros de Murcia

1 de noviembre, en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres de Málaga

22 de noviembre, en el Roig Arena de Valencia

15 de diciembre, en el Movistar Arena de Madrid

19 de diciembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Leiva

El autor de Lady Madrid anunció 30 conciertos en España de su ambiciosa gira Tour Gigante. Después, dará el salto a América Latina.

Estos son los conciertos que le quedan en nuestro país:

13 de septiembre, en Área 12 de Alicante 2025

20 de septiembre, en el Estadio Municipal Fuente de la Niña de Guadalajara

27 de septiembre, en la plaza de toros Los Califas de Córdoba

2 de octubre, en la plaza de toros de Granada

4 de octubre, en el Espacio Norte de Murcia

10 de octubre, en el Navarra Arena de Pamplona

12 de octubre, en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza

31 de octubre, en la plaza de la Musica de Las Palmas de Gran Canaria

1 de noviembre, en el parking del Palmetum en Santa Cruz de Tenerife

8 de noviembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Katy Perry

La cantante californiana ha agotado las entradas de los dos conciertos que dará en España, con Europa FM como radio oficial, enmarcados en su gira The Lifetimes Tour.

El 9 de Noviembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona

El 11 de noviembre, en el Movistar Arena de Madrid

Dani Martín

Para celebrar sus 25 años en la música, el cantante de Emocional tiene pendientes, nada más y nada menos, que diez conciertos en el Movistar Arena de Madrid, que anunció según iba agotando las entradas de los que tenía cerrados.

Las fechas son: 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre y 12, 13, 19 y 20 de diciembre de 2025.

Anuel AA

El reguetonero puertorriqueño regresa en noviembre a España con su show Europe Tour 2025. En total dará ocho conciertos en menos de diez días.

Estas son las fechas y las ciudades:

El 14 de noviembre, en el Roig Arena de Valencia

El 15 de noviembre, en el Live Sur Estadium Cartuja de Sevilla

El 16 de noviembre, en el Coliseum de A Coruña.

El 19 de noviembre, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga

El 20 de noviembre, en el Navarra Arena de Pamplona

El 21 de noviembre, en el Espaci Norte de Murcia

El 22 de noviembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona

El 23 de noviembre, en el Movistar Arena de Madrid

Nil Moliner

El cantante y compositor español ha recorrido toda la geografía española este verano, de festival en festival y de concierto en concierto. Para terminar su gira Lugar Paraíso ha preparado un gran fin de fiesta en Pamplona, Madrid y Barcelona.

Estas son las fechas:

22 de noviembre, en el Navarra Arena de Pamplona

17 de diciembre, en el Movistar Arena de Madrid

27 de diciembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Shinova

El grupo de rock vizcaíno comenzó su gira El presente el 11 de enero en Sevilla y terminará por todo lo alto el 27 de diciembre en Madrid. Hasta ese día, aún quedan nueve conciertos de la banda.

Estas son las fechas y los lugares: