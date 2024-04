NO SE CORTA

Courtney Love solo tiene palabras negativas sobre la música de Taylor Swift: "No es interesante"

Courtney Love no tiene pelos en la lengua y así lo ha demostrado al hablar de la música de Taylor Swift. La cantante, viuda de Kurt Cobain, apuntó en una reciente entrevista que la carrera de la intérprete de Shake it Off no es relevante y reconoció que odia su proyecto artístico.