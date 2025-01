¿Cuál es tu canción favorita de las nominadas al Premio Grammy? Vota por tu ganadora

Vuelven los Grammy a Los Ángeles. Este domingo 2 de febrero los premios más relevantes de la industria musical recaudarán fondos para la reconstrucción de las zonas de la ciudad afectadas por los incendios. En España, la gala se podrá seguir a partir de las 02:00h de la madrugada del lunes.

Beyoncé lidera la lista con once nominaciones, seguida por Billie Eilish, Post Malone,Kendrick Lamar y Charlie XCX, que acumulan siete, sin olvidar Taylor Swift, que les sigue de cerca con seis menciones y empata con Sabrina Carpenter y Chappel Roan. Beyoncé y Taylor se disputan las categorías principales, como Canción y Álbum del Año, y la primera sigue coronándose como la artista más nominada de la historia de los Grammy, con 99 candidaturas. Ya tiene 32 y todo apunta a que este 2025 aumentará su estantería de trofeos.

En cuanto a canciones, destacan ocho nominadas. A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey, Birds of a Feather de Billie Eilish, Die With A Smile de Lady Gaga & Bruno Mars, Fortnight de Taylor Swift & Post Malone, Good Luck, Babe! de Chappell Roan, Not Like Us de Kendrick Lamar, Please Please Please de Sabrina Carpenter y Texas Hold Em de Beyoncé.

Los 13.000 miembros que forman la Academia de la Música ya han decidido cuáles son sus artistas, grabaciones y canciones favoritas, así que ahora te toca a ti decidir cuál es. ¡Vota!