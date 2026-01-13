Leiva, Alba Flores y Blanca Paloma, nominados a Mejor canción original en los Premios Goya 2026

La música es protagonista de la gala de los Premios Goya y este año de una manera muy especial. La ceremonia, celebrada el domingo 28 de febrero en Barcelona, tendrá como maestra de ceremonias a la cantante Rigoberta Bandini, que conducirá la gala junto al actor Luis Tosar.

La intérprete participa en la fiesta del cine español por tercer año consecutivo. En 2025 arrasó en el homenaje a Massiel, al que se unió interpretando su canción El Amor, y un año antes se subió al escenario para recoger el Goya a Mejor canción original por Yo solo quiero amor, que compuso para la película Te estoy amando locamente.

Cinco composiciones compiten por este reconocimiento en la 40ª edición de los premios, cuya lista de nominados se ha dado a conocer este martes 13 de enero en un acto presentado por el presentador y productor Arturo Valls y la actriz Toni Acosta. Entre los candidatos se incluyen Leiva, Alba Flores ySilvia Pérez Cruzy Silvia Pérez Cruz.

Las cinco canciones nominadas al Goya

La Arepera - Paloma Peñarrubia Ruiz (Caigan las rosas blancas)

Flores para Antonio - Alba Flores y Silvia Pérez Cruz (Flores para Antonio)

Hasta que me quede sin voz - Leiva (Hasta que me quede sin voz)

Y mientras tanto, canto - Víctor Manuel (La Cena)

Caminar el tiempo - Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars (Parecido a un asesinato)

Leiva y Silvia Pérez Cruz, candidatos a su tercer premio Goya

La gala de los Premios Goya 2026 podría darle el tercer cabezón a Leiva, que ha estado nominado en dos ocasiones a esta candidatura y en las dos ocasiones se alzó con el premio. En 2018 se alzó con el premio por La Llamada, la canción compuesta para la película de Los Javis, y en 2023 se llevó el premio por Sintiéndolo mucho, su colaboración con Joaquín Sabina para el documental homónimo.

El cantante además fue protagonista de la gala de los Premios Goya 2022 cuando acompañó a Joaquín Sabina en su regreso a los escenarios dos años después de su caída desde lo alto del escenario del Movistar Arena de Madrid.

También Silvia Pérez Cruz opta a su tercer cabezón. La cantante catalana recibió el galardón en 2012 por No te puedo encontrar,la canción compuesta para la película Blancanieves, y en 2017 por Cerca de tu casa, de la película homónima de Eduard Cortés.

La cantante además fue protagonista de la fiesta del cine español en 2024 cuando interpretó Procuro Olvidarte junto a Salvador Sobralen el In Memoriam.

¿Qué canción ganó el Goya en 2025?

El título ganador al Premio Goya a Mejor canción original se conocerá el domingo 28 de febrero, que tomará el testigo de C. Tangana y Yerai Cortés.

Los dos intérpretes se hicieron con el premio en 2025 por Los almendros, compuesta para la película documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés y que Yerai Cortés canta junto a su novia La Tania.

La joven intérprete fue la encargada de recoger el premio en una noche en la que C. Tangana recogió también el premio a Mejor documental.

"Muchísimas gracias. Os juro por mi vida que no me lo puedo creer. Gracias de corazón. Gracias a Pucho y a Yerai por haber hecho esto. Gracias a las compañeras de nominación, gracias a mi familia, a todos los que han hecho estoy y que estoy muy feliz y que... Gracias a la vida", dijo la intérprete tras recibir el premio de la mano de Jorge Drexler y Eva Amaral.

Los almendros es una composición flamenca con influencias del compás de bulerías, donde se nota la firma de Pucho. Su letra habla de sus protagonistas. “Cuenta la lejanía que tuvimos”, explicó La Tania en una entrevista en El HuffPost. “Es una canción como de amor”, añadió la intérprete que revela que al hablar de ellos mismos le fue muy fácil interpretar el tema.