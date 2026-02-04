¿Cuándo actúa Bad Bunny en la Super Bowl?: horario y canales

Bad Bunny actuando en su residencia 'No me quiero ir de aquí' | Getty Images

La Super Bowl LX está a la vuelta de la esquina, contando este año además con la actuación de medio tiempo de Bad Bunny y otras actuaciones como la de Green Day, quienes inaugurarán el evento.

La expectación para ver al puertorriqueño en directo es colosal, más aún después de haberse hecho con tres Grammys, entre ellos el de Álbum del Año, y su discurso en contra del ICE en la gala.

Sin embargo, hay quiénes aún están perdidos sobre cuándo tiene lugar el partido y en qué momento tendrán lugar las actuaciones musicales, cada una de ellas repartidas en momentos clave.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre la transmisión de la Super Bowl.

Día y horario de la Super Bowl

El partido de este año, el cual tendrá lugar el 8 de febrero en California, empezará a las 17:30 hora local, por lo que se retransmitirá en España a las 00:30 del lunes 9 de febrero (madrugada del 8 al 9 de febrero).

Concretamente, y teniendo en cuenta las actuaciones del medio tiempo de otros años, el show de medio tiempo de Bad Bunny empezará sobre las 02:00, hora española.

Sin embargo, si quieres ver el resto de actuaciones tendrás que encender la tele antes de las 00:30. A continuación, te compartimos unos horarios aproximados:

Actuación de Green Day : 23:45 – 00:00

: 23:45 – 00:00 Actuaciones de Charlie Puth, Coco Jones y Brandi Carlile (himno nacional, himno nacional negro y America the Beautiful ): 00:00 – 00:15

(himno nacional, himno nacional negro y ): 00:00 – 00:15 Actuación Bad Bunny: 02:00 – 02:15

Aproximadamente, la actuación de Bad Bunny durará unos 15 minutos, al igual que en otros años, y podría contar con la aparición sorpresa de otros artistas...

Dónde ver la Super Bowl desde España

El partido de la SuperBowl se podrá ver a través de algunas plataformas de pago como DAZN, pero también en algunos canales privados.

Igualmente, si no puedes verlo en directo, el canal oficial de la SNL publicará la actuación en su canal de YouTube, tal y como ha hecho en los últimos años.