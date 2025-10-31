Lady Gaga reacciona a la versión de 'Abracadabra' de Florence and The Machine

Tras tres años sin sacar nuevo álbum, Florence and The Machine está de vuelta. La banda británica estrena su nuevo disco Everybody Scream, el disco perfecto para escuchar este 31 de octubre con una estética llena de misterio y misticismo.

Con la apuesta a punto para este lanzamiento, la banda ha tomado parte en la radio The Spectrum de Sirius XM. Ahí, los intérpretes de Shake it Off han cantado Which Witch (tema de la banda lanzado en 2015) yAbracadabra de Lady Gaga. Una interpretación con la que Florence Welch ha lucido su impresionante voz de a través de una versión del tema más romántica con una instrumental donde el arpa toma protagonismo.

La reacción de Lady Gaga ante la actuación de Florence and The Machine

Lady Gaga no ha tardado en hacerse eco de la maravillosa interpretación de Abracadabra que ha hecho la banda. En la publicación de Florence quien ha compartido su actuación, la intérprete de Bad Romance ha reaccionado: "Asombrosamente bonito. Reina Flo", ha respondido la cantante. Unas palabras que han desembocado en una serie de reacciones positivas en dicha publicación.

'Everybody Scream', el último lanzamiento de Florence + The Machine

Tras Lungs (2009), Ceremonials (2011), How Big, How Blue, How Beautiful (2015), High as Hope (2018), Dance Fever (2022), Florence and The Machine ha traído su nuevo proyecto discográfico compuesto por 12 temas. "Investigué mucho sobre el terror folclórico y temas como la brujería, el misticismo y la magia, y sentí que era como volver a los orígenes de Halloween" ha contado la vocalista en su paso por Sidetracked with Annie and Nick de BBC Sound.

Los 12 temas de 'Everybody Scream'

Everybody Scream

One of the Great

Witch Dance

Sympathy Magic

Perfume and Milk

Buckle

Kraken

The Old Religión

Drink Deep

Music by Men

You Can Have It All

And Love

Por su parte, Lady Gaga se encuentra en Barcelona en mitad de su The Mayhem Tour, donde concluirá su última noche en la capital condal.