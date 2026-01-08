Cuándo fue la última vez que Bruno Mars actuó en España: las paradas de su gira '24K Magic World Tour'

Hubo que esperar diez años para que Bruno Mars anunciara su cuarto disco, pero al fin mereció la pena. Ahora, el estadounidense ha querido seguir sorprendiendo a sus fans con un anuncio aún más impactante: ¡nueva gira en 2026!

Y es que Bruno Mars llevaba sin salir de gira desde el final de la 24K Magic World Tour, con paradas incluidas en España. En aquella ocasión, actuó dos veces en Madrid y dos en Barcelona, pero desde 2018 no hemos podido verle de nuevo en directo en nuestro país.

Sin embargo, el artista había mantenidos bien alimentados a sus fans con temas como su colaboración con Lady Gaga, Die With a Smile, y otra con Rosé, cantante de BLACKPINK, con su exitoso APT.

Muy probablemente, el artista cante estos temas en su concierto, pero lo que sí que es seguro es que hará un recorrido por los temas más exitosos de su trayectoria y los nuevos lanzamientos de su álbum, que verá la luz el 27 de febrero.

Mientras tanto, habrá que estar atentos para comprar las entradas para su concierto, pues la preventa dará comienzo la próxima semana. Por el momento, tan solo tenemos una fecha en la que pasará por España, el 10 de julio, pero también hará algunas paradas en nuestros países vecinos.

Aunque... ¿Cuándo fue la última vez que actuó en España? A continuación, te lo contamos todo.

La gira '24K Magic World Tour'

Con su gira 24K Magic World Tour, el artista buscaba promocionar su tercer disco con el mismo nombre a través de diferentes paradas por ciudades de todo el mundo desde marzo de 2017 hasta diciembre de 2018.

En este tour, tuvimos la oportunidad de escucharle en España en cuatro ocasiones, siendo estas las siguientes:

3 de abril de 2017 - Madrid, WiZink Center

7 de abril de 2017 - Barcelona, Palau Sant Jordi

20 de junio de 2018 - Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

22 de junio de 2018 - Madrid, Estadio Metropolitano

Bruno Mars durante uno de sus conciertos de su gira '24k Magic' | Agencias

Ahora, el 10 de julio, volverá a repetir su parada en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Todas las fechas en Europa de su nueva gira

Aunque si no tienes oportunidad de verle en directo en nuestro país, también podrás probar suerte en otros lugares de Europa: