¿Cuánto dura el show del descanso de la final del Mundial de fútbol 2026?

La final del Mundial de fútbol 2026 es también una final musical. La FIFA ha planteado un espectáculo al más puro estilo Super Bowl y, además de la actuación inaugural con artistas de la talla de Jennifer Hudson, Laura Pausini y Robbie Williams, ha planeado un show con numerosos artistas en el descanso. Será la primera vez que la competición cuente con un espectáculo de este tipo.

La actuación musical del intermedio del partido ha despertado muchas dudas desde que la Federación Internacional de Fútbol la anunció con Chris Martin, líder de Coldplay, como director artístico y una de las cuestiones que más preocupa a los fans del deporte rey tiene que ver con la duración.

En total siete artistas se suben al escenario durante el medio tiempo, que tendrá que extender su duración para montar y desmontar el escenario y albergar las actuaciones de Shakira y Burna Boy, BTS, Madonna, Justin Bieber, Gustavo Dudamel y PS 22 Chorus ft. Coldplay.

Cuánto dura el espectáculo del descanso de la final

Según confirmaron fuentes cercanas a la FIFA, la idea es que el descanso pase de los 15 minutos habituales a 30, una duración similar al descanso de la final de la Super Bowl, aunque los números musicales durarán mucho menos.

"Será la actuación musical de 11 minutos más vista en la historia", dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, cuando anunció la incorporación de Justin Bieber al elenco final de artistas.

Teniendo en cuenta sus palabras, se entiende que la organización invertirá 10 minutos en el montaje del escenario y otros 10 en el desmontaje y que las actuaciones serán seguidas como ya ocurrió en la ceremonia inaugural del 11 de junio cuando Shakira estrenó en directo Dai Dai.

Será una concatenación de artistas sin tiempo para respirar ni quitar ojo de la pantalla del televisor. Si no queremos perdernos nada, tocar estar 11 minutos sin pestañear.