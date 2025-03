Dani Fernández sale en defensa de Aitana: “Es una chica encantadora que no se le ha respetado como persona"

Dani Fernández solo tiene palabras bonitas para Aitana. Los dos cantantes coincidieron en La Voz Kids en 2023 y entablaron un muy buena relación de la que ha hablado el de Alcázar en su reciente entrevista con La Pija y La Quinqui.

El tema salió por el recién estrenado documental Metamorfosis, en la que Aitana habla abiertamente de sus problemas de salud mental. "Para mi forma de ver es una chica encantadora, que puede tener sus errores, pero a Aitana no se le ha respetado como persona. La historia es que ahora que se muestra ella misma es como 'no está tomando buenas decisiones, es que no sé que...'. ¿Podéis dejar a la chica que se equivoque o que haga lo que le dé la gana? Si quiere hacerle caso a no sé quién, que se lo haga. Tú tienes dos opciones, o escuchar su música o no. ¡Y ya está! Porque ella no ha matado a nadie, no ha insultado a nadie... Por su puesto, delante de lo que yo he visto y yo he tratado mucho con ella", ha dicho el cantante, que durante su paso por el programa de Antena 3 protagonizó junto a Aitana un emocionante mash up de Con la miel en los labios y Clima tropical,.

"Es una tía encantadora. Me gusta que la gente ahora en el documental se dé cuenta de todo lo que ha vivido. Se nos llena mucho la boca de decir libertad de expresión... Y luego somos los primeros que vemos 'Aitana y Sebastián Yatra han vuelto'. ¿Y qué haces? ¡Clicas! Estás aportando a eso", ha denunciado en la entrevista. "Yo siempre he sido muy Team Aitana y me alegro de que la gente se esté dando cuenta ahora de todo lo que ha podido sufrir. Parece que ella estaba en el éxito profundo y ella en su movida tenía sus cosas.