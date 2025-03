"Ahora que soy padre me entra nostalgia de mis raíces": Dani Fernández vuelve a sus orígenes en su documental 'Todo cambia'

Dani Fernández no para de acumular éxitos. Después de un par de conciertos de vértigo en apenas unos meses en el Movistar Arena de Madrid, el rockero salta a la pantalla con su primer documental, Todo cambia.

Este martes llega a El Hormiguero para contar algunos detalles de este nuevo proyecto, el cual estrenará en el Festival de Málaga el 19 de marzo.

En su nuevo proyecto, el artista habla de lo que es hacerse famoso en un pueblo, un tema que le ha sacado Pablo Motos. Fernández es de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, y no siempre se sintió arropado. Ahora la situación ha cambiado, tal y como ha contado el artista: "Me llamó la alcaldesa y me ha dicho que soy hijo predilecto de Alcázar".

"No siempre he sentido el apoyo. Ahora todo me va muy bien pero, para que la gente no lo sepa, con 14 años fui a representar a España en Eurovisión. Crecer en un pueblo y que todo el mundo te señale no ha sido fácil", ha reflexionado el cantante,

Ahora se siente mucho más unido a sus orígenes: "Ahora que soy padre me entra esa nostalgia de mis raíces, y de que mi hija sepa de dónde vengo".

"Este documental se llama Todo cambia por esa evolución que he tenido", ha explicado junto a Pablo Motos. El artista también ha explicado que su evolución ha continuado en la música, haciendo referencia a su cambio desde que dejó Auryn. "Me di cuenta desde que fue pasando el documental sobre quién es Dani Fernández", ha lanzado como reflexión.", ha explicado el cantante junto a Pablo Motos.