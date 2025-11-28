Dani Martín se abre a los festivales con su confirmación en el O Son Do Camiño

La gira 25 p*t*s años de Dani Martín va a estar presente en escenarios de toda España y fuera de nuetras fronteras. Y parece que el artista también tiene hueco para festivales.

Dani Martín está en plena gira de aniversario con 25 p*t*s años, que le hace actuar diez veces en el Movistar Arena de Madrid antes de recorrerse por pabellones de toda España y salas fuera de nuestras fronteras.

El artista celebra el cuarto de siglo en la música con hits de toda su trayectoria en solitario y también de su época con El canto del loco. Y ahora amplía más aún horizontes aterrizando en festivales.

El intérprete de Peter Pan ha sido confirmado como artista del festival O Son Do Camiño 2026, cita musical en Santiago de Compostela. El evento se celebra los días 18, 19 y 20 de junio, y en uno de ellos actuará el veterano del pop rock.

Tal y como ha compartido el festival, Martín es "uno de los artistas más influyentes, carismáticos y populares de las últimas décadas. Su carrera ha marcado a varias generaciones: primero al frente de El Canto del Loco y, más tarde, con una carrera en solitario llena de éxitos".

Ya se pueden comprar las entradas para ver a Dani Martín, desde la página oficial de O Son Do Camiño.