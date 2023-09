Dani Martín recuerda lo que María Teresa Campos hizo por su carrera "cuando El Canto del Loco terminó"

La lista de famosos que se han despedido en redes de María Teresa Campos es interminable. La noticia del fallecimiento de la periodista a los 82 años ha llevado a muchos a recordar sus anécdotas con la famosa presentadora, quien fue durante años la reina de las mañana televisivas.

Uno de esos famosos es Dani Martín, que no se olvida de lo importante que fue para el despegue de su carrera en solitario. Cuando El Canto del Loco se separó y muchos pusieron en duda las posibilidades del cantante, María Teresa Campos le dio una oportunidad única.

El cantante lo ha contado en Instagram, en el que ha recordado el gesto y como le marcó el trabajo de la comunicadora. "Cuando El Canto del Loco terminó y las dudas afloraban en muchos, que ya cambiaban el color de la alfombra rápidamente avistando el batacazo que me daría con aquel primer disco en solitario, tú me abriste las puertas de tu ventana para que fuera allí a cantar en directo una canción que nadie conocía entonces, Mi lamento. Nunca lo olvidaré", recuerda en un emotivo post.

Dani Martín acompaña su publicación de una foto de ambos y una reflexión sincera sobre la forma de ser la comunicadora.

"A mí lo que más me gustaba de ti era tu temperamento, te hacía de verdad dentro de este mundo, a veces, tan superficial. Decías lo que pensabas sin filtros. (...) Has llenado de comunicación nuestras infancias, adolescencias, juventudes y madurez a muchas generaciones, María Teresa te has pasado el juego varias veces, mucho respeto, mucho, mucho cariño, Starlite, qué tiempo tan feliz, tu sofá en la foto, ojalá muchas María Teresas con esa pasión y ese temperamento, que lo tenía, x eso era única. Me acuerdo de ti con una sonrisa. Buen viaje, jefa!! Te quiero!", escribe.

La canción Mi lamento forma parte del disco Pequeño de Dani Martín (2010). Es un tema especialmente significativo para el cantante ya que en él canaliza sus sentimientos tras la muerte de su hermana. Miriam Martín falleció en febrero de 2009 a los 35 años a causa de un infarto cerebral.