"Dejad de inventaros cosas": Miguel Bernardeau desmiente que haya vuelto con Aitana

Aitana lleva semanas acaparando los focos por su situación sentimental. Desde antes de Navidad se rumorea que ha vuelto con Miguel Bernardeau, dos años después de su ruptura, e incluso podrían haber pasado las fiestas de fin de año.

Por ello, tanto la artista como el actor están en el foco de los medios. Hace tan solo unos días, el intérprete de Quererse pronunciaba ante la prensa sobre este tema, intentando desviar el asunto: "Voy a quedarme en silencio. Nada, no. No lo hagas, por favor. No lo hagas. Os contestaré, pero cuando quiera".

Esta divagación sobre si había vuelto con la catalana solo trajo más dudas de la posible reconciliación, hasta que la revista Semana publicó fotos de una chica en el coche de Bernardeau a la que relacionaron con Aitana.

Ahora, Miguel Bernardeau se ha vuelto a pronunciar ante los medios cuando entraba en su coche. Esta vez, el actor se ha mostrado muy enfadado y ha reclamado su espacio ante GTRES y otras agencias.

"Dejadme en paz, por favor", pedía nada más ver a los medios. Visiblemente afectado, se tapaba la cabeza con la capucha mientras abría la puerta del coche.

"¿Qué tal estás por la reconciliación?", le preguntaba uno de los periodistas. Tras esta cuestión, el actor se pronunciaba: "Dejad de inventaros cosas". De esta forma, el actor de Élite podría estar negando su presunta relación con Aitana, la cual ninguno ha confirmado por el momento. No obstante, Bernardeau no ha querido dar más detalles.

La respuesta de Aitana por redes sociales

Aitana acaba de anunciar su próximo single, Segundo intento, un título que no ha pasado nada desapercibido en plenos rumores de su regreso sentimental con Bernardeau.

Ante las especulaciones de los medios relacionando el nombre de la canción con una segunda oportunidad con el actor, Aitana ha explotado y se ha pronunciado al respecto a través de su cuenta de X.

"Oye, ya está bien, en serio. Se os está yendo mucho la pinza", apuntaba la artista, visiblemente enfadada.