Despistaos y Suu adelantan su colaboración 'Muérdeme'

Despistaos ha dado una gran noticia a sus fans: el grupo se une a la artista Suu para cantarle a todos los 'nunca' de una pareja platónica a través del tema Muérdeme.

Y es que estos últimos meses la banda tras el éxito Física o Química nos ha estado regalando grandes canciones, como Disimular, su colaboración con Veintiuno Nunca la primera y No hay nadie. Ahora el grupo nos deleita con un gran featuring con la cantante catalana.

Tal y como ha compartido la banda de pop rock, el adelanto de la canción ya nos muestras que el tema es un reclamo a todo aquello que nunca pasó entre dos personas, y que podría haber pasado. A su vez, el vocalista Dani Marco aparece con un móvil simulando su boca mientras entona este nuevo tema.

Despistaos y Suu lanzarán Muérdemeel 26 de septiembre, un tema que los fans de ambos artistas esperan con ganas.