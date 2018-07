Destiny's Child se reúnen de nuevo para el vídeo de 'Say Yes'

Michelle Williams ha sido la encargada de volver a reunir a Destiny's Child para la canción Say Yes, incluida en su próximo disco. Disfruta viendo de nuevo a Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams cantando y bailando juntas igual que hace años.

Destiny's Child en el vídeo de 'Say Yes' / europafm.com

Los fans de Destiny's Child están de enhorabuena. Ya queda lejos la actuación de la Super Bowl del año pasado donde Beyoncé volvía a reunir las tres integrantes del mítico grupo de los 90 pero ahora ha sido Michelle Williams la que ha vuelto a hacer que esto pase.

El motivo es la canción Say Yes, que se incluirá en el próximo disco de Michelle, Journey For Freedom. El tema es una versión de la canción góspel nigeriana When Jesus say yes y en cuyo videoclip podemos ver a las tres integrantes de Destiny's Child interpretando el tema y bailando juntas de nuevo.