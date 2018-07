'Domino' de Jessie J, la canción que más ha sonado en 2012

Music Royalties Company (PPL) ha revelado el Top 10 de las canciones pop más escuchadas en 2012. La lista la encabeza Domino de Jessie J, seguida de Somebody that used to know de Gotye y Next to me de Emeli Sandé. También se encuentran en esta lista otros artistas como Rihanna, Kelly Clarkson, Olly Murs o Carly Rae Jepsen.

Music Royalties Company (PPL) ha hecho un estudio sobre las canciones que más han sonado tanto en radio, televisión, tiendas, discotecas y eventos públicos en el Reino Unido.

Domino de Jessie J es la canción que más ha sonado en todas partes del Reino Unido durante el 2012. Aunque fue lanzada en 2011, alcanzó el número 1 en ventas en enero de 2012 y continuó sonando durante todo el año.

Y esta no es la primera vez que la cantante consigue este título, en 2011 también consiguió que Price Tag fuera la canción más escuchada.

Este top 10 lo completan:

1. Jessie J - Domino

2. Gotye - Somebody that used to know

3. Emeli Sandé - next to me

4. Maroon 5 - Moves like Jagger

5. David Guetta y Sia - Titanium

6. Olly Murs - Dance with me tonight

7. Kelly Clarkson - Stronger (What Doesn't Kill You)

8. Rihanna y Calvin Harris - We found love

9. Carly Rae Jepsen - Call me maybe

10. Maroon 5 - Payphone