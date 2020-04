Don’t Stop: La mejor playlist para hacer deporte en casa

El deporte y el ejercicio son una parte fundamental de nuestra salud. En estos días de confinamiento, mantener una rutina de actividad física es muy importante tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente.

Además de evitar lesiones y dolores musculares por estar mucho tiempo sin movernos o con malas posturas en el sofá, el ejercicio aporta un chute de adrenalina a nuestro organismo que repercute en nuestro estado de ánimo. Por tanto, realizar algo de deporte cada día hará que afrontemos mucho mejor la situación que estamos viviendo.

Juan Sánchez, locutor de Europa FM, nos ha preparado una playlist con la que no podrás resistirte a mover el esqueleto. Ya sea haciendo ejercicio físico de alta intensidad, pegándote unos buenos bailoteos o haciendo estiramientos, igual de necesarios que todo lo anterior.

Para los nostálgicos de la música dance y funk de los 80, en nuestra playlist 'Don't Stop' encontrarás temazos como 'Blinding Lights' de The Weeknd o 'Break My Heart'de Dua Lipa.

Si te van más los hits de música electrónica, disfrutarás con 'Without You' de Avicii, 'The Hum' de Dimitri Vegas & Like Mike o el remix de Arty de 'Hurricane' de Halsey.

Si por el contrario, prefieres evadirte con el mejor pop rock en español también hemos pensado en ti en esta playlist. Podrás cantar a pleno pulmón 'Cuando no me ves' de Love Of Lesbian o 'La increíble historia del hombre que podía volar pero no sabía como' de IZAL.

Y si quieres pegarte unos buenos bailoteos, ¡qué mejor que hacerlo a ritmo de 'Con Altura' de Rosalía y J Balvin o 'Don't Stop The Party' de Pitbull!

PLAYLIST COMPLETA: