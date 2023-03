'El Dragón', el nuevo disco de Lola Índigo, ya tiene fecha de lanzamiento

Lola Índigo quiso animar el domingo a sus fans y decidió hacer un anuncio bomba a última hora de la tarde.

"Hoy a las 8 pm en España, 4 pm en Argentina", escribió en Twitter para llamar la atención de sus seguidores y acompañó sus palabras de la imagen del dragón que ilustra los carteles de sus dos próximos conciertos en Madrid (6 de mayo) y Barcelona (13 de mayo).

Poco tardaron sus seguidores en atar cabos y relacionar la imagen con un anuncio sobre su nuevo disco, El Dragón, que ya tiene fecha de lanzamiento.

Lola Indigo hizo este llamamiento para anunciar que su tercer álbum saldrá a la venta el viernes 14 de abril y comunicar también que ya está disponible en preventa.

La cantante hizo este anuncio poco antes de dar otra sorpresa al público del festival Lollapalooza de Argentina. Lola Indigo se sumó al concierto de María Becerra y juntas interpretaron su tema Discoteka, que forma parte del setlist de El Dragón.

Todo lo que se sabe sobre 'El Dragón' de Lola Índigo

Discoteka es una de las cinco canciones de El Dragón que Lola Índigo ha adelantado a sus fans. La última fue La Santa, que se estrenó el viernes 17 de marzo en todas las plataformas.

Las otras tres canciones que ya están disponibles de El Dragón son AN1MAL, Corazones Rotos con Luis Fonsi y Las Solteras.

El nuevo disco de Lola Indigo es muy especial para la cantante. Según contó en una entrevista con Europa FM, El Dragón cierra una especia de trilogía.

"Akelarre fue el presente mío en ese momento, de cómo yo estaba empezando en todo esto y tenía que definir cómo soy yo y como es mi sonido. La niña es como la nostalgia, tirando para los sonidos de los 2000 y hablando del instituto. Y el nuevo es como el futuro, es mi trilogía personal", explicó en abril de 2022.

Sobre el disco también habló con Pablo Motos en El Hormiguero y explicó la historia personal que se esconde tras este trabajo. "Se llama El Dragón porque cuando estuve en China un amigo maravilloso, que fue el que me llevó a trabajar allí, me dijo 'el sueño de mi vida es tener unas alas muy grandes para arropar a toda la gente que yo considero que es buena y que tiene talento. Y a mí eso se me quedó aquí", contó la cantante antes de añadir: "Y como todos mis proyectos han girado en torno a darle oportunidades a mis colegas, me sentí dragón".

Lola Índigo contó también que el dragón significa el futuro y reveló que su fuente de inspiración para este trabajo es Lady Gaga.