Lola Índigo revoluciona las redes con un nuevo anuncio de 'El Dragón', su próximo disco: "Hoy a las 8pm"

Lola Índigo está a punto de sacar su tercer álbum de estudio, El Dragón, el disco más personal de la artista, del que ya conocemos temas como AN1MAL, Corazones Rotos o La Santa.

La intérprete de Discoteka ha hecho que sus fans pierdan la cabeza con un tweet de apenas 10 palabras en el que ha avisado que hoy anunciará novedades sobre su próximo álbum.

"Hoy a las 8pm en España 4pm en Argentina", ha escrito Mimi en su perfil.

Se prevé que la artista revele el tracklist del disco, la portada o fecha de lanzamiento. Habrá que estar atetos a las redes sociales de la artista para saber de qué se trata.

Todo lo que se sabe sobre El Dragón

Con un teaser de 30 segundos en el que se ve cómo un huevo de dragón parece estar a punto de eclosionar dentro de una especie de meteorito, la cantante anunciaba una nueva era musical en noviembre de 2022.

Después de Akelarre (2019) y La Niña (2021), Lola Índigo da paso a el El Dragón, que verá la luz en la primavera de este 2023. Después de este nuevo anuncio, parece que la fecha de lanzamiento será inminente.

Además, la cantante ya tiene fechados sus conciertos más importantes en España: el 6 de mayo en el Wizink Center de Madrid y 13 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Se trata de un disco muy personal que cierra la trilogía de la artsita: "El dragón, más que un dragón medieval o un dragón asiático, es como el futuro. Para mí simboliza el futuro en lo que me quiero convertir", contó la artista en El Hormiguero.

"El disco se llama El Dragón porque cuando estuve en China un amigo maravilloso, que fue el que me llevó a trabajar allí, me dijo 'el sueño de mi vida es tener unas alas muy grandes para arropar a toda la gente que yo considero que es buena y que tiene talento. Y a mí eso se me quedó aquí", continuó, señalándose la cabeza.

"Y como todos mis proyectos han girado en torno a darle oportunidades a mis colegas, me sentí dragón", concluyó, explicando el significado que este concepto tiene para ella.