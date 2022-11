La historia personal detrás de 'El Dragón', el tercer álbum de Lola Índigo

Lola Índigo ha anunciado que en 2023 lanzará El Dragón, su tercer álbum que completa la trilogía de Akelarre y La Niña. Un disco que presentará en directo el 6 de mayo de 2023 en el Wizink Center de Madrid y el 13 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

"Akelarre fue el presente mío en ese momento, de cómo yo estaba empezando en todo esto y tenía que definir cómo soy yo y como es mi sonido. La niña es como la nostalgia, tirando para los sonidos de los 2000 y hablando del instituto. Y el nuevo es como el futuro, es mi trilogía personal", explicó en su última entrevista para Europa FM, el pasado mes de abril.

La historia personal tras 'El Dragón'

Ahora, la artista ha explicado por qué ha escogido este nombre para su nuevo álbum durante su entrevista en El Hormiguero. Para empezar, ha confesado que Lady Gaga es una de sus grandes inspiraciones para este nuevo proyecto y ha continuado revelando el significado que tiene el concepto de este animal fantástico para ella: "El dragón, más que un dragón medieval o un dragón asiático, es como el futuro. Para mí simboliza el futuro en lo que me quiero convertir".

"El disco se llama El Dragón porque cuando estuve en China un amigo maravilloso, que fue el que me llevó a trabajar allí, me dijo 'el sueño de mi vida es tener unas alas muy grandes para arropar a toda la gente que yo considero que es buena y que tiene talento. Y a mí eso se me quedó aquí", ha continuado explicando señalándose la cabeza.

"Y como todos mis proyectos han girado en torno a darle oportunidades a mis colegas, me sentí dragón", ha concluido, explicando el significado que este concepto tiene para ella.