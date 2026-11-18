Dua Lipa canta una cover de 'No one' de Alicia Keys en su primer concierto en Nueva York | GETTY

Dua Lipa parece que está planeando un 2027 potente en cuanto a conciertos. La artista ya ha sido confirmada como cabeza de cartel del festival Coachella, y su nombre coge fuerza para protagonizar el multitudinario concierto gratuito en Río de Janeiro Todo Mundo no Rio 2027.

El espléndido show, que se celebra en la playa de Copacabana, ya ha acogido conciertos tan masivos como el de Lady Gaga y Shakira, y desde hace años es una cita musical en la que están puestos los ojos de los amantes de la música en directo de todas partes del mundo.

Y en 2027, por una combinación de rumores sobre las negociaciones del artista que cantaría en el show, todo apunta a que será Dua Lipa la escogida para arrasar en Brasil.

Por un lado, el alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, ha publicado recientemente en X que estaba escuchando Houdini, uno de los grandes éxitos de Dua Lipa. Además, escribió: "¿Alguien puede explicarme qué está pasando con los fans de Dua Lipa? Yo todavía no he dicho nada…". Todo ello apunta a que podría estar preparando el terreno para anunciar a la superestrella en Todo Mundo no Rio 2027.

A la vez, el político también comenzó a seguir a la cantante en Instagram, algo que sus seguidores interpretaron como una posible pista.

Sin embargo, de momento no hay confirmaciones oficiales de que esto vaya a ocurrir, pero los amantes de Dua Lipa ya visualizan a la artista en uno de los escenarios más multitudinarios del planeta.

¿Un nuevo disco en camino?

Que se filtrara parte del cartel de Coachella 2027 parece que impulsó a la organización del festival a anunciar oficialmente a los artistas que actuarán en la próxima edición antes de tiempo, con Dua Lipa, Tame Impala y SZA como cabezas de cartel.

Es por ello que rápidamente se comenzó a expandir la idea de que la artista prepara un nuevo disco, que podría publicarse a principios de 2027. Y los rumores de que podría tener otra parada internacional tan importante entre manos nos acerca más a la idea de que la británica lanzará música nueva muy pronto.