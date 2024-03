Dua Lipa ya había mencionado el título de su disco 'Radical Optimism' y no nos dimos cuenta

Dua Lipa lanza el próximo 3 de mayo su disco Radical Optimism , un proyecto rompedor inspirado en el pop psicodélico. La noticia pilló por sorpresa a sus fans, sin embargo, la artista ya había sobre él durante la ceremonia de los Premios Brit Awards 2024... ¡y no nos percatamos!

Dua Lipa se prepara para el lanzamiento de su tercer disco Radical Optimism el próximo 3 de mayo.

La británica deja atrás los sonidos ochenteros de Future Nostalgia y experimentará en su nuevo álbum de estudio con el pop psicodélico, el trip hop y el britpop. Lo anunció a última hora de este miércoles, compartiendo la portada y el tracklist en sus redes sociales.

Según ella misma explicó, descubrió recientemente el concepto 'optimismo radical' y consiste en 'superar el caos con elegancia y sentir que puedes resistir a cualquier tormenta'. "Me llamó la atención la idea de atravesar el caos con gracia y sentir que puedes capear cualquier tormenta", dijo en el teaser del disco.

Hace varios meses, la británica dio una entrevista a Rolling Stone y dejó caer esta idea con otras palabras: "Quiero dejar que las cosas sucedan, ya sean buenas o malas. No puedes cambiarlo. Solo tienes que aguantar los golpes de cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida".

Dua Lipa ya había mencionado 'Radical Optimism'

El anuncio del nuevo disco pilló a sus fans por sorpresa, sin embargo, los más avispados se han dado cuenta que Dua Lipa ya había hablado de este 'optimismo radical'. Sucedió hace un par de semanas en la ceremonia de los Premios Brit Awards , donde recibió el premio a Best Act Pop.

Emocionada, la intérprete de New rules se subió al escenario y dedicó el galardón a todos aquellos que la habían apoyado, mencionando aquí el título de su nuevo disco. No lo dijo tal cual, habría sido muy evidente, sino que dio una vuelta a mencionar las dos palabras sin que los fans sospecharan.

"Vosotros me dais este sentido RADICAL de confianza que yo puedo hacer lo que sea. Puedo intentar y experimentar y vosotros estáis ahí para mí y me apoyáis. Todo ese amor, apoyo y OPTIMISMO es lo que me inspira", reflexionó.

Dua Lipa ya había mencionado el título de su nuevo disco y no habíamos dado ni cuenta. ¡Qué inteligente!

¡Llega DL3! Dua Lipa pone fecha de estreno a su tercer disco 'Radical Optimism'