Once canciones, sin baladas e inspirado en la cultura rave: así será el nuevo disco de Dua Lipa

Dua Lipa prepara el lanzamiento de su tercer disco, una oda al pop psicodélico, las noches de amigos y la fiesta hasta la madrugada. La cantante ha concedido una entrevista en Rolling Stone y ha dado bastante información al respecto sobre el álbum, como que son once temas, no hay baladas y suena a las raves de Londres . ¡Incluso ha adelantado un fragmento de un single!

Dua Lipa está preparada para hacernos volar con su tercer disco. Con el lanzamiento hace semanas de su primer single Houdini, nos dejó ver que el sonido del álbum sería un pop psicodélico con altos toques de dance.

Ante la alta expectación de sus fans y su recién confirmada actuación en los Grammy -el 4 de febrero-, la artista considera que ha llegado el momento de ir dando información de DL3 y ha concedido una extensa entrevista para Rolling Stone al respecto.

El disco, según ella, "es un tributo con infusión de pop psicodélico a la cultura rave del Reino Unido". A diferencia de Future Nostalgia, dejamos de lado el brillo y el lujo para entrar en una era más informal: "Este disco se siente un poco más crudo. Quiero capturar la esencia de la juventud y la libertad, divertirme y simplemente dejar que las cosas sucedan, ya sean buenas o malas. No puedes cambiarlo. Solo tienes que aguantar los golpes de cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida".

Está compuesto por once canciones y ninguna de ellas es una balada, aunque sí hay "una falsa balada inspirada en Carole King y Fleetwood Mac". Por lo general, hablan de escenas de fiesta con amigos, optimismo y primeros besos, temas muy similares a su anterior álbum.

"Quiero capturar la esencia de la juventud y la libertad"

Dua Lipa ha adelantado un fragmento de otra canción, en la que parece que habla sobre una expareja: "Debo haberte amado más de lo que jamás supe... No estoy enojada/ No estoy herida /Tienes todo lo que te mereces".

DL3 lleva en marcha desde 2021, mucho antes del inicio de la gira Future Nostalgia debido la incertidumbre del momento por el coronavirus: "Pensé: 'También podría volver al estudio y empezar a trabajar en un nuevo proyecto'. Y en mi caso, tengo que escribir mucho hasta tener mi idea".

La reflexión de Dua Lipa sobre triunfar en la música

Entre otros temas, la intérprete de New Rules ha confesado que le importa mucho lo que los fans piensan de ella y ha lamentado que digan que Houdini no funcionó bien, ya que sus temas "crecen gradualmente": "Tardan mucho y nunca llegan al número uno, pero permanecen ahí por mucho tiempo".

"Mientras las canciones sigan existiendo y la gente las escuche, eso me parece bien", ha aclarado.

Además, ha bromeado sobre las críticas que recibe de estar siempre de vacaciones, desmintiéndolo. "Creo que la gente olvida rápidamente. Estuve de gira hasta finales de diciembre. Sentí que me había perdido mucho tiempo con mi familia y amigos. Muestra cuán corta es nuestra capacidad de atención, razón por la cual la música sale mucho más rápido".

"Por supuesto, me iba de vacaciones y me relajaba [durante] el año en el que iba al estudio y tenía algo de tiempo libre. Mientras haga mi trabajo, cumpla con mis plazos y haga mis cosas, entonces también encontraré una manera de relajarme. Realmente es trabajar duro y jugar duro. ¿Por qué no?", ha dicho Dua.

