Dua Lipa publica el primer teaser de su nueva música: cabello pelirrojo y una misteriosa llave

Dua Lipa ha publicado el primer teaser de su nueva música.

La cantante británica lanzó su último disco, Future Nostalgia, en marzo de 2020, y exceptuando temas como Cold Heart junto a Elton John oDance the night para la película Barbie, no ha habido ni rastro de nueva su nueva música.

Hace unos meses la artista desveló a New York Times que su disco saldría en 2024 y está inspirado en la psicodelia de los años 70. "Es diferente. Sigue siendo pop, pero con un sonido diferente y una temática lírica más marcada", aclarba.

Unos días atrás la artista cambió su foto de perfil en redes sociales y apareció en público con un nuevo look: un tinte pelirrojo, y con el lanzamiento de su teaser hemos podido confirmar que se trataba de un cambio para esta nueva era musical que está por llegar.

Lipa ha compartido un misterioso reel en el que salen pequeños y cortos planos de ella misma con el pelo rojo y una llave en la boca.

De fondo se puede apreciar el sonido de una llave abriendo una puerta, acompañado de una sintonía y una frase: "Catch me or I go" (atrápame o me voy) y también ha acompañado el pie de vídeo con el título "No estaré aquí por mucho tiempo". ¿Se tratará de un mensaje oculto?

Que la artista haya publicado esto solo puede suponer una cosa: el lanzamiento del primer sencillo y el anuncio del álbum están más cerca que nunca.