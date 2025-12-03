Dua Lipa sube al escenario al cantante de Maná para interpretar juntos 'Oye mi amor'

Dua Lipa se ha propuesto que el final de gira con Radical Optimism World Tour sea a lo grande en México. La artista tiene tres paradas en Ciudad de México, y ya en la primera interpretó la versión de Luis Miguel de Bésame mucho.

La diva del pop ha querido hacer aún más memorable la segunda noche en el Estadio GNP Seguros con un invitado especial en la parte de su cover de un artista local: la artista ha subido al escenario a Fher Olvera, el cantante de Maná que es todo un icono en el país.

"Esta noche tenemos muchísima suerte, porque tenemos a alguien muy especial que va a cantar con nosotros", introdujo artista antes de pedir un "fuerte aplauso" para su compañero de profesión. Al aparecer el artista comenzaron las primeras notas de Oye mi amor, que interpretaron con mucho carisma.

Demostrando una vez más que nada se le resiste a la autora de Houdini, la artista lo dio todo con este tema junto a su intérprete habitual. En esta versión hubo también baile, mucho ritmo y una banda que acompañó a los cantantes.