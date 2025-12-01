El truco de Dua Lipa con su voz: "Me permite mantener esa precisión"

El Radical Optimism Tour de Dua Lipa, que finalizará el 5 diciembre en Ciudad de México, está siendo todo un éxito y ha regalado a sus fans momentos únicos como su versión de Antología de Shakiraen su concierto de Bogotá.

Pero si algo hipnotiza a los fans de la londinense es su presencia en el escenario y la calidad de su voz, sobre la cual el ingeniero de sonido del tour, Will Nicholson, ha revelado un gran secreto: su voz tiene arreglos de sonido.

Tal y como ha declarado a través del canal de YouTube Rupert Neve Designs, para el Radical Optimism Tour hacen uso de un procesador de sonido analógico y un canal de audio de alta calidad.

El truco tras su voz

El equipo utilizado es el Rupert Nerve 5045, un procesador de sonido analógico que sirve para minimizar la retroalimentación y un canal Shelford, un canal de audio para mejorar su voz.

"La banda se mueve por el escenario y, en algunos momentos, están en el escenario B (toda la banda frente al sistema de sonido), así que estos 5045 son una auténtica salvación para mí", explica Nicholson sobre el procesador, el cual logra eliminar los sonidos no deseados.

Otros ajustes que también logran mejorar la voz de la cantante es el canal Shelford que está insertado en la voz de Dua Lipa y el compresor de diodo que le aporta la "ecualización y compresión clásicas".

Además, le aportan a su voz "un poco de ganancia al preamplificador" para aumentar la señal del audio.

Una voz como la seda

Este canal Shelford que comentábamos, tiene además una función especial que realza el contenido armónico generado por los agudos y medios-agudos: el Red Silk.

Este tipo de ajuste se encuentra en equipos de audio profesionales y tiene la función de mejorar el sonido básico de una grabación, tal y como lo haría un filtro en una imagen.

Gracias a él, la voz obtiene más claridad y un estilo retro o vintage; en palabras de Nicholson, un "brillo pop".

Esta función es además muy útil en los conciertos de Dua Lipa, pues ella canta durante todo el concierto y necesitan eliminar todo el sonido de fondo. “Me permite mantener esa precisión y fidelidad en la voz. Puede ser una mezcla muy ajetreada: tenemos muchas entradas y un público ruidoso", explica el ingeniero.

Gracias a todos estos arreglos, temas como End of an Era, Physical o Houdini suenan con una calidad sin igual.