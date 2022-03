Dvicio, Fito y Fitipaldis, Miss Caffeina, Nil Moliner… 42 éxitos para darle la bienvenida más musical a marzo

Como dice el refrán: La primavera, que cante o que llore, no viene nunca sin flores. Pero, sobre todo, la primavera no viene nunca sin canciones. Estamos ya en la víspera de su llegada, y, además de esperarla con los brazos abiertos, la esperamos con una nueva propuesta de éxitos.

Por tercera semana consecutiva, Ed Sheeran con Bad Habits, y Blinding Lights de The Weeknd, ocupan los primeros puestos de la selección. Sin embargo, en esta ocasión, Mon Amour Remix, de Aitana y Zzoilo, se impone como sustituto de Rasputin de Majestic y Boney M, y ocupa la tercera posición.

Stay, Tacones Rojos, Don´t Go Yet, Easy On Me, Eso que tú me das, Hawai, y Juramento eterno de sal, son los temas nacionales e internacionales que se posicionan en los siguientes puestos de la lista. Buenas noticias para Ana Mena, que, con su Música ligera, consigue mantenerse una semana más en la selección musical. Además, la artista ofrecerá un showcase exclusivo de la mano de Europa FM en la ciudad de Valencia el próximo 10 de marzo. ¡Y continúan las buenas noticias! Porque ya puedes recoger tu invitación.

Pero lo que para algunos es un día soleado de marzo, para otros el pronóstico es lluvia primaveral. Hablamos de Dani Fernández que, si bien mantenía dos de sus éxitos en la propuesta durante las últimas semanas, ha comenzado el mes fuera de la selección. No obstante, consigue hacer sold out con cada concierto que realiza de la mano de Europa FM, el último en Granada. Además, su recién estrenado álbum Entre las dudas y el azar se está convirtiendo en uno de los mejores lanzamientos musicales de este 2022. Por lo tanto, tiene todo a su favor para remontar y conseguir entrar de nuevo en la propuesta.

Rosalía sube puestos con su tema La fama, primer adelanto de su tercer álbum de estudio Motomami, del que ya hay fecha de estreno: el 18 de marzo. Además, presentará de manera oficial su nuevo trabajo a través de una serie de actuaciones únicas en TikTok. Fuerte el aplauso para Miss Caffeina que sigue luchando una semana más por ocupar los primeros puestos. Además, ya lo tienen todo preparado para comenzar El Año del Tigre Tour de la mano de Europa FM. ¿La primera parada? El 12 de marzo en Barcelona.

Y, por supuesto, la propuesta musical de hoy no puede terminar sin hacer mención especial a las novedades: Camiseta de Rokanrol de Estopa y Fito y Fitipaldis, Roto y elegante de Taburete, Mi burbuja vital de Fangoria, 10 minutos de Miki Nuñez, y Te pienso a cada hora, de DVICIO.

¿Preparado? ¡Luces, cámara, canción!