Edurne hace magia en el 'showcase' de Salamanca de Europa FM

El pasado 27 de noviembre Edurnedeslumbró en un showcase exclusivo, en el cual hizo un repaso por alguno de los temas más exitosos de su carrera y cantó por primera vez sobre un escenario El Mejor Regalo, uno de los temas de su recién estrenado disco de villancicosNavidad junto a ti.

En el evento, organizado por Europa FM, Edurne se mostró muy cercana con el público, incluso subió a algún fan al escenario y mantuvo una pequeña conversación. Además, pudimos verla darlo todo sobre el escenario ante un público que se sabía más que de memoria sus canciones.

La cantante de Amores Dormidos actuó en la Sala Camelot, después de arrasar en Granada hace un mes en otro evento de Europa FM.

Adelantando la Navidad

La cantante, quien se ha sumado al movimiento de lanzar música navideña con su Navidad junto a ti, quiso cantar una de las canciones de este nuevo disco que para ella "tiene algo especial".

El tema es El Mejor Regalo, un tema que está dedicado a aquellos que ya no están.

Su cercanía con los fans

Durante el evento, Edurne ha estado interactuando con el público entre canciones, pero, sin lugar a dudas, uno de los momentos más importantes fue cuando decidió subir a uno de sus fans al escenario porque le había visto "superanimado" con cada canción.

Lado a lado y agarrados con una mano por la espalda, Edurne tuvo una amistosa charla con el chico, la cual introdujo con un "No estoy ligando".

Setlist del evento